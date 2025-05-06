Pınar Eczacıbaşı Hayatını Kaybetti

İŞ DÜNYASINDA ÖNEMLİ BİR KAYIP

İş dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Pınar Eczacıbaşı, Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi’nin kurucu başkanı olarak tanınıyordu. 8 Mayıs Perşembe günü Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazını müteakiben düzenlenecek cenaze töreninde toprağa verilecek. Aile, çelenk yerine Türk Eğitim Vakfı’na bağış yapılmasını talep ediyor.

PINAR ECZACIBAŞI’NIN EĞİTİM VE KARIYERİ

Eğitim hayatına İstanbul’daki Fevziye Mektepleri Vakfı – Işık Lisesi’nde başlayıp, daha sonra ABD’deki New Hampshire Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümü’nü bitirerek Türkiye’ye dönen Pınar Eczacıbaşı, Boğaziçi Üniversitesi’nde İşletme (MBA) – Finans alanında yüksek lisans yapıyor. İş hayatına Eczacıbaşı Grup’ta, Eczacıbaşı İlaç San.ve Tic.A.Ş.’de satış ve pazarlama departmanında başladığı kariyerinde, finans sektöründe de önemli görevler aldı.

GÖREVLERİ VE BAŞARILARI

Manufacturers’ Hanover Trust Company-İstanbul’da kredi-pazarlama bölümünde çalıştıktan sonra Tekstilbank’ta Muhabir İlişkiler Bölüm Müdürü ve ING Bank N.V Barings – İstanbul’da finansal kurumlara pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı yaptı. 1998’den itibaren finans ve yatırım danışmanlığı hizmetleri sunan Pınar Eczacıbaşı, 2004 yılında GP-Trust Finansal Yönetim ve Danışmanlık Ltd. Şti.’ni kurarak, Türkiye’de yatırım yapmak isteyen birey ve kurumlara danışmanlık hizmetleri veriyor. Ayrıca, 2004-2014 yılları arasında dünyanın en büyük yatırım ve finans kuruluşlarından Schroders Grup’a ait Schroder & Co Banque SA’nın Türkiye temsilciliğini yürüttü.

SİVİL TOPLUMDAKİ ROLÜ VE ÖDÜLLERİ

Pınar Eczacıbaşı, Avrupa Yatırım Bankası’nın danışmanlığını yürüttüğü IVCI – İstanbul Risk Sermayesi Girişimi Stratejik Ağ Başkanlığı görevini üstlendi ve TGIF – Türkiye Growth and Innovation Fund’ın Yatırım Komitesi bağımsız üyesiydi. Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinin yanı sıra DEİK içerisinde çeşitli görevlerde yer aldı. Türk-Belçika İş Konseyi Başkanlığı sırasında, iki ülke arasındaki ilişkilere katkılarından dolayı 2012’de Belçika Kralı Philippe tarafından en yüksek derecede Belçika nişanı ile ödüllendirildi ve Belçika Hükümeti tarafından Türkiye’de ‘Diplomatik Ekonomik Danışman’ olarak atandı. Ayrıca, Finans Kulüp üyesi ve İstanbul’da Önemli Tarihi Eserleri Koruma Vakfı’nın kurucu üyelerindendi.