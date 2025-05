Pınar Eczacıbaşı Hayatını Kaybetti

Pınar Eczacıbaşı’nın Vefatı

İş dünyasında tanınan bir isim olan Pınar Eczacıbaşı, Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD) Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi’nin kurucu başkanı olarak önemli bir yere sahipti. Eczacıbaşı, 8 Mayıs Perşembe günü Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazının ardından düzenlenecek cenaze töreniyle Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek. Ailesi, çelenk yerine Türk Eğitim Vakfı’na bağış yapılmasını rica ediyor.

Pınar Eczacıbaşı’nın Eğitimi ve Kariyeri

Pınar Eczacıbaşı, ilk eğitimine İstanbul Fevziye Mektepleri Vakfı – Işık Lisesi’nde başladıktan sonra ABD‘de New Hampshire Üniversitesi’nde Kimya Mühendisliği okudu ve ardından Türkiye’ye döndükten sonra Boğaziçi Üniversitesi’nde İşletme (MBA) ile Finans dalında yüksek lisans yaptı. İş yaşamına Eczacıbaşı Grup’ta, Eczacıbaşı İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’deki Satış ve Pazarlama Departmanı’nda başladı. Ardından finans sektörüne yönelerek Manufacturers’ Hanover Trust Company’de kredi-pazarlama alanında çalıştı ve Tekstilbank’ta Muhabir İlişkiler Bölüm Müdürü olarak görev aldı. Daha sonra ING Bank N.V Barings – İstanbul’da finansal kurumlara pazarlama konusunda Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

Danışmanlık ve Yatırım Alanındaki Faaliyetleri

1998 yılından beri birey ve kuruluşlara finansal ve yatırım danışmanlığı hizmetleri sunan Pınar Eczacıbaşı, 2004 yılında GP-Trust Finansal Yönetim ve Danışmanlık Ltd. Şti.’ni kurarak Türkiye’de yatırım yapmak isteyen bireylere ve kurumlara pazar araştırmaları yaparak danışmanlık hizmetleri verdi. Bu şirket, dünya çapında tanınan yatırım ve finans kuruluşlarından Schroders Grup’a ait Schroder & Co Banque SA’nın Türkiye temsilciliğini 2004-2014 yılları arasında üstlendi. Pınar Eczacıbaşı, ayrıca Avrupa Yatırım Bankası’na bağlı Avrupa Yatırım Fonu’nun danışmanlık görevini yürüttüğü IVCI (İstanbul Risk Sermayesi Girişimi) Stratejik Ağ Başkanlığı gibi önemli rollerde bulundu. Bunun yanı sıra TGIF (Turkey Growth and Innovation Fund) Yatırım Komitesi bağımsız üyesiydi.

Sivil Toplum ve Ödüller

Pınar Eczacıbaşı, aynı zamanda Türkiye’nin önde gelen sivil toplum kuruluşlarından GYİAD Yüksek İstişare Kurulu üyesiydi ve DEİK (Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu) bünyesinde kurulan Türkiye-Lüksemburg İş Konseyi’nin kurucu başkanlığını üstlendi. DEİK içerisinde Denetim Kurulu Başkanlığı ve Avrupa Bölgesi Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Türk-Belçika İş Konseyi Başkanlığı döneminde, iki ülke arasındaki ilişkilerdeki katkılarından dolayı 2012 yılında Belçika Kralı Philippe tarafından en yüksek derece Belçika nişanı ile ödüllendirildi. Ayrıca, 2013’ten bu yana Belçika Hükümeti tarafından Türkiye’de ‘Diplomatik Ekonomik Danışman’ olarak atandı. Pınar Eczacıbaşı, Finans Kulüp üyesi olmasının yanı sıra İstanbul’da Önemli Tarihi Eserleri Koruma Vakfı’nın da kurucu üyesiydi.