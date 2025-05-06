Pınar Gültekin, 2020’de Muğla’da öldürüldü

PINAR GÜLTEKİN DAVASINDA YARGITAY BOZMA KARARI

Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin, 2020’de Muğla’da hayatını kaybetmiş ve Adli Tıp Kurumu raporuna göre, ölümü hayattayken yakılması nedeniyle gerçekleştiği belirtilmiş. Mahkeme, Cemal Metin Avcı’ya “Tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vermiş. Ancak Yargıtay 1. Ceza Dairesi bu kararı bozmuş. Bozma kararına karşı tartışmalar yaşanırken, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı duruma itiraz etmiş. İtirazda, Avcı’nın öldürme kararında “sebat ve ısrar ettiği” vurgulanmış.

Yargıtay 1. Dairesi, Başsavcılığın itirazını inceleyerek ‘canavarca hisle’ ve ‘eziyet çektirerek’, ‘tasarlayarak öldürme’ eylemlerinin gerçekleşmediğini belirterek, itirazı oy çokluğu ile reddetmiş. Şimdi, bu davada kesin kararı Yargıtay Ceza Genel Kurulu verecek. Eğer karar değişmezse, 27 yaşındaki Gültekin’i diri diri yakan katil Cemal Metin Avcı, Temmuz 2027’de tahliye olabiliyor. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alması durumunda ise, 2050 yılına kadar cezaevinde kalacak.

Muğla’da 2020’de Pınar Gültekin’in öldürülmesiyle ilgili davada, Cemal Metin Avcı ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmış ancak uygulanan haksız tahrik indirimiyle cezası 23 yıla düşürülmüştü. Mahkeme, Avcı’nın kardeşi Mertcan Avcı ve diğer sanıkların beraatine karar vermiş. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, bu karaları istinafa taşımış. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin haksız tahrik kararını kaldırarak, Avcı’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası vererek “tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan hüküm giymesi gerektiğine karar vermiş. Ayrıca, Mertcan Avcı’ya “suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme” gerekçesiyle 4 yıl hapis cezası verilmiş. Avcı’nın avukatı ise, bu kararı temyiz etmiş.