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Pişirmeden Önce Zeytinyağı Sürün

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TENCERE TAŞMASINI ÖNLEMEK İÇİN BASİT BİR İPUCU

Yemek pişirirken dikkatiniz dağılabiliyor ve geri döndüğünüzde tencerenin taşmış olduğunu görebiliyorsunuz. Bu durumla başa çıkmak için almanız gereken önlemleri açıklıyoruz.

ZEVKTE KALICAK YOL

Basit bir ipucu sayesinde bu taşma sorunundan kurtulmak çok kolay oluyor. Tencerenin ağız kısımlarına zeytinyağı sürmek, taşma sorununu çözmeyi sağlıyor. Bu yağ, özellikle makarna, süt veya mercimek çorbası gibi taşmaya eğilimli yemeklerde oluşan köpüğün tencere kenarlarından taşmasını zorlaştırıyor.

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