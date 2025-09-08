Gündem

Pitbull, İhbara Giden Polisleri Saldırdı

pitbull-ihbara-giden-polisleri-saldirdi

OLAYIN İHBARI VE POLİS MÜDAHALESİ

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, çok sayıda suç kaydı bulunan H.A’nın, eşi S.A’ya şiddet uyguladığına dair ihbar geldi. Bu ihbar üzerine Alipaşa Mahallesi Pınarbaşı Caddesi’nde belirtilen adrese polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan güvenlik güçleri, eşini ve çocuğunu almak için harekete geçtikleri esnada H.A, pitbull cinsi köpeğini polislerin üzerine saldı.

YAŞANAN ŞİDDET VE YARALANMALAR

Köpek, bir polis memurunu bacağından ısırarak yaraladı. Hayvan etkisiz hale getirildikten sonra H.A. gözaltına alındı. Ancak, H.A. gözaltına alındığı esnada da bir polis memurunu kolundan ısırarak ikinci bir saldırı gerçekleştirdi.

TEDAVİ SÜRECİ VE KORUMA ALTINA ALINANLAR

Yaralanan polis memurları, gerekli tedavilerinin yapılması için hastaneye kaldırıldı. Ayrıca, şiddet mağduru kadın ve çocuğun güvenliği sağlanarak polis ekiplerince koruma altına alındı.

ÖNEMLİ

