Pitbull, Polis Memurlarına Saldırdı

OLAYIN İHBARI VE POLİS MÜDAHALESİ

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde, hani çok sayıda suç kaydı bulunan H.A’nın, eşi S.A’ya şiddet uyguladığına dair yapılan ihbar sonrasında, Alipaşa Mahallesi Pınarbaşı Caddesi’ndeki adrese polis ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen polisler, H.A’nın eşini ve çocuğunu almak için müdahale etmek istediği sırada, H.A, pitbull cinsi köpeğini polislerin üzerine saldı.

KÖPEK SALDIRISI VE YARALANAN POLİSLER

Köpeğin saldırısının sonucunda bir polis memuru bacağından yaralandı. Hayvan etkisiz hale getirildikten sonra H.A gözaltına alındı. Gözaltı esnasında H.A’nın bir polisi kolundan ısırdığı da bildirildi.

HASTANEYE KALDIRILAN POLİS MEMURLARI

Yaralanan polis memurları, gerekli tedavi işlemleri için hastaneye kaldırıldı. Şiddet mağduru kadın ve çocuğu, polis ekipleri tarafından güvenlik altına alındı.

