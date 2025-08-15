Piyasa Katılımcıları Anketi Yükseldi

TÜİK AĞUSTOS AYI ANKETİ AÇIKLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına dair piyasa katılımcıları anketini duyurdu. Katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi, önceki anket döneminde yüzde 29,66 iken, bu anket döneminde yüzde 29,69 seviyesine yükseldi.

TÜFE BEKLENTİLERİ GÜNCELLENDİ

12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 23,39’dan yüzde 22,84’e geriliyor. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise önceki anket döneminde yüzde 17,08 iken, bu dönemde yüzde 16,92 olarak gerçekleşiyor.

Katılımcıların yıl sonu döviz kuru (Dolar/TL) beklentisi, önceki anket döneminde 43,72 TL iken, bu anket döneminde 43,96 TL’ye yükseliyor. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi de önceki anket döneminde 47,70 TL iken, bu dönemde 48,36 TL seviyesine çıkıyor. Piyasa Katılımcıları Anketi, her ay 54’ü finansal sektör, 18’i reel sektörden oluşan toplam 72 katılımcıyla gerçekleştiriliyor.