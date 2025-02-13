Piyasada Dikkat Edilecek Önemli Gelişmeler

Piyasalar yeni günde yurt içinde ödemeler dengesi raporu ile haftalık para ve banka istatistiklerine odaklanacak. Yurt dışında ise İngiltere’den GSYH ve sanayi üretimi, Almanya’dan tüketici fiyatları, Euro Bölgesi’nden sanayi üretimi ve ABD’den üretici fiyatları dikkati çeken veriler arasında yer alıyor.

YURT İÇİ GÜNDEM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan’da çeşitli temaslar gerçekleştirecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık ayının ödemeler dengesi raporunu açıklayacak. Foreks Haber tarafından yapılan anket sonucuna göre, Aralık ayı cari işlemler medyan tahmini 4 milyar dolar açık olarak belirlendi (10.00). Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı boyunca tavuk eti ile süt ve süt ürünleri üretim miktarlarını kamuoyuna sunacak (10.00). Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Digital Audio Broadcast Plus” Dijital Radyo Yayıncılığı Lansmanı’nda yer alacak (11.00). Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık sektör verilerini açıklamanın planlarını sürdürüyor (14.00). Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistikleri bültenini paylaşacak (14.30). Ayrıca, Lila Kağıt ve Türk Traktör’ün 2024 yılına ait finansal sonuçlarını açıklaması bekleniyor.