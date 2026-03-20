Piyasalarda Dalgalanma: Altın ve Gümüşte Sert Düşüş

DÜN ORTA DOĞU’DAKİ GERİLİM PİYASALARI ALTÜST ETTİ

Dün Orta Doğu’daki artan gerginlik ve Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı, piyasalarda büyük dalgalanmalara sebep oldu. Yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle altın ve gümüş değer kaybı yaşadı. Ons altın, önceki gün 4 bin 867 dolardan başlayarak 4 bin 505 dolara kadar düştü. Bugün sabah saat 08.49 itibarıyla ons altın 4 bin 698 dolarda işlem görmekte.

GERİLEN GRAM ALTIN FİYATLARI

Dün, ons altındaki sert düşüş sonucunda gram altın da 6 bin 411 liraya kadar geriledi. Bugün sabah seansı itibarıyla gram altın 08.49’da 6 bin 695 lira seviyesine çıkmış durumda. Perşembe günü gram altın fiyatı 6 bin 934 liradan başladığı seansını 6 bin 411 liraya düşerek kapattı; böylece bir günde 523 lira değer kaybetti.

GÜMÜŞ FİYATLARI YATIRIMCILARI ÜZDÜ

Dün gümüş fiyatları yatırımcılar için kabusa dönüştü. Ons gümüş, 70 dolar seviyesinin altına inerek 65,62 dolara geriledi. Bugün ise sabah saat 08.49’da ons gümüş 73,03 dolardan işlem görmeye devam ediyor.

FED’İN FAİZ KARARI MARKETLERİ ETKİLEDİ

Amerika Merkez Bankası, beklenen faiz kararını açıkladı ve politika faizini yüzde 3,5–3,75 hedef aralığında sabit bırakıldığına dair duyurusunu yaptı. Fed’in bu kararı sonrası altın fiyatları sert bir düşüş yaşadı. Ardından Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları dikkatle izlendi. Powell, enflasyonun hala yüksek seyrettiğini belirterek, enflasyonda iyileşme olmadığı sürece faiz indirimine gidilmeyeceğini ifade etti. Powell’ın şahin tonu, değerli metallerdeki düşüşleri daha da hızlandırdı.