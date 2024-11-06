Piyasalarda Güncel Durum: BIST 100 Yükseliyor

BİST 100 ENDİKSİ YÜKSELİYOR

Dün 8.618,57 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 29,37 puan ve yüzde 0,34 artışla 8.647,94 puandan başladı. Endeks, ABD Başkanlık seçimlerinden Trump’ın zaferle çıkmasının ardından alıcı seyrini sürdürüyor. Saat 14.22 itibarıyla endeks, yüzde 2,69 primli işlem görüyor. Borsa endeksi gün içerisinde yüzde 3’ün üzerinde bir artış da kaydetti. Endeksin şu ana kadar gördüğü gün içi en yüksek seviye 8890,21, en düşük kıymeti ise 8586 puan oldu.

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda 2.725 dolar seviyesinde işlem görüyor. Saat 13.00 itibarıyla uluslararası döviz piyasalarında avro/dolar paritesi 1,0760, sterlin/dolar paritesi 1,290 ve dolar/yen paritesi 154 düzeyinde yer alıyor. İstanbul serbest piyasasında ise dolar 34,2540 liradan, avro 36,8780 liradan satılıyor. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,7 oranında azalışla 2.725 dolardan işlem görürken, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 1,1 düşüşle 74,6 dolardan alıcı buluyor.