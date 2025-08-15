Piyasanın Yıl Sonu Dolar Tahmini

ENFLASYON BEKLENTİLERİ ARTIYOR

TCMB’nin ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, geçen ay yüzde 1,63 olan TÜFE artışı beklentisi, bu dönemde yüzde 1,69’a yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,66’dan 29,69’a çıktı.

12 VE 24 AY SONU ENFLASYON BEKLENTİLERİ DÜŞÜYOR

12 ay sonrası TÜFE artış beklentisi yüzde 23,39’dan 22,84’e, 24 ay sonrası için ise yüzde 17,08’den 16,92’ye düştü.

DOLAR BEKLENTİLERİ YÜKSELDİ

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,7219’dan 43,9571’e, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 47,6972’den 48,3632’ye yükseldi. Bir önceki anket döneminde 19,9 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 20,3 milyar dolara çıktı. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 25,2 milyar dolara düşürüldü. Cari yıl için Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 2,9 düzeyinde, gelecek yıl için de yüzde 3,7 seviyesinde sabit kaldı.

POLİTİKA FAİZİ BEKLENTİLERİ DEĞİŞİYOR

TCMB’nin politika faizine dair yine düzenlenecekilk toplantı beklentisi yüzde 40, ikinci toplantı beklentisi yüzde 37,74, üçüncü toplantı içinse yüzde 35,57 oldu. Politika faiziyle ilgili yıl sonu beklentisi ise yüzde 35,57 olarak belirlendi. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 27,78’e geriledi.

BAKAN ŞİMŞEK’TEN DEĞERLENDİRME

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Next Sosyal hesabından Merkez Bankası’nın ağustos ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını değerlendirdi. Bakan Şimşek, “Piyasanın 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentilerinin gerilediğine işaret ediyoruz. Gerçekleşmelere duyarlı olan beklentilerin, enflasyon düştükçe Merkez Bankası tahminlerine daha da yakınsamasını öngörüyoruz. Bu sayede azalan katılıklar, dezenflasyona ilave destek sağlayacak” ifadelerini kullandı.