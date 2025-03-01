PKK Ateşkes İlan Etti, Fesih Hazırlığında

ÖCALAN’IN ÇAĞRISI VE PKK’DAN ATEŞKES AÇIKLAMASI

İmralı’da tutuklu bulunan Abdullah Öcalan’ın PKK’nın “kendini feshetmeli” çağrısı, örgüt içinde geniş yankı buldu. PKK Yürütme Komitesi, “Çağrının içeriğine tamamen katılıyoruz. Gerekliliklerini yerine getireceğimizi taahhüt ediyoruz ve bugünden itibaren ateşkes ilan ediyoruz.” şeklinde bir açıklama yaptı.

Ateşkes KARARI VE KONGRE HAZIRLIKLARI

PKK, sadece ateşkes kararı almakla kalmayıp, örgüt içinde fesih için somut adımlar atmaya başladı. Yürütme Komitesi, “Fesih sürecini başlatmak üzere kongre toplamaya hazırız.” diyerek, sürecin resmiyet kazanacağını belirtti. Bu gelişme, Türkiye’nin terörle mücadele politikalarında yeni bir aşamaya işaret ediyor.

ÖCALAN’IN MESAJI VE DEMOKRASİ VURGUSU

Öcalan, bildirisinde PKK’nın tarihine dair önemli değerlendirmelerde bulundu: “20. yüzyılın şiddet ortamında doğan PKK, reel-sosyalizmin çöküşü ve kimlik inkarının sona ermesiyle anlamını yitirdi. Cumhuriyetin ikinci yüzyılı demokrasiyle taçlanmalı.” Ayrıca, Kürt-Türk ilişkilerinin uzun tarihine vurgu yaparak, “Kardeşlik ruhuyla ilişkileri yeniden düzenlemek esas görevdir.” dedi ve silah bırakma çağrısının sorumluluğunu üstlendiğini ifade etti.

TÜRKİYE’NİN TEPKİSİ VE GELİŞMELER

PKK’nın ateşkes ve fesih hazırlığı hükümet ve kamuoyunda nasıl karşılanacak? Öcalan’ın “devlet ve toplumla bütünleşme” hedefi doğrultusunda atılan bu adım, barış sürecine katkı sağlayabilecek mi? Uzmanlar, gelişmelerin resmi makamlarca nasıl değerlendirileceğini merakla bekliyor.

GÜNDEMDEKİ KRİTİK GELİŞMELER

PKK’nın kongre süreci ve ateşkesin uygulanabilirliği, önümüzdeki günlerde en kritik gündem maddesi haline geliyor. Örgütün bu kararı, Türkiye’nin uzun süredir hedeflediği “terörsüz bir gelecek” için anlamını nasıl şekillendirecek? Detaylar, sürecin ilerlemesiyle netleşecek.