PKK Derhal Fesih Kararı Almalı

ETKİNLİĞE KATILIM

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi”nin 110. yıl dönümü etkinlikleri için Milli Savunma Bakanlığı Atatürk Kültür Sitesi’nde bir araya geldi. Bakan Güler, güvenliğin sağlanması için terörle mücadelenin ülke gündeminde her zaman öncelik taşıdığını belirtti. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tarih boyunca ülkenin birlik ve beraberliğine yönelik her türlü tehdide karşı kararlılıkla mücadele ettiğini ifade etti.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN DURUMU

Güler, güvenlik güçlerinin yürüttüğü kapsamlı mücadele ve operasyonların terör örgütlerinin hareket alanını önemli ölçüde daralttığını vurguladı. “Bugün geldiğimiz noktada Cumhuriyet tarihinin en uzun ve kapsamlı isyan ve şiddet hareketi olduğunu itiraf eden örgütün terörle bir yere varılamayacağını, ömrünü tamamladığını ve kendisini feshetmekten başka çaresinin olmadığını geç de olsa anlaması kayda değerdir” diyen Güler, aynı zamanda terör örgütü PKK’nın da diğer uzantıları ile birlikte bir an önce fesih kararı alması ve silahlarını teslim etmesi gerektiğini dile getirdi.

SONUÇ VE HEDEFLER

Güler, “Aksi yöndeki hiçbir açıklama ve eylemin bir karşılığı yoktur ve olmayacaktır” dedi. Ayrıca, “Bu kapsamda ateşkes gibi metinde yer almayan hususlar gündeme getirilmemelidir. Zira böyle bir şey asla ve asla söz konusu değildir” ifadesini kullandı. Nihai hedeflerinin, 85 milyon vatandaşı kapsayan terörün sona ermesi, terör örgütlerinin tamamının tasfiye edilmesi ve ülkeye yönelik tehditlerin ortadan kaldırılması olduğunu belirtti. Sürecin sabote edilmesine veya uzatılmasına izin verilmeyeceğini vurgulayan Güler, devletin tecrübesine güvenilmesi gerektiğini söyledi.