Pkk, Feshettiğini Ve Silah Bıraktığını Açıkladı

PKK, 12 Mayıs 2025 tarihinde yayımladığı kongre sonuç bildirgesiyle kendini feshettiğini ve silahlı faaliyetlerine son verdiğini duyurdu. Örgüt, geçtiğimiz hafta yaptığı kongrede, elebaşı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat 2025’teki “silah bırakın ve örgütü feshedin” çağrısına uyarak bu kararı aldı.

ÖCALAN’IN ÇAĞRISI VE KONGRE SÜRECİ

Abdullah Öcalan, 27 Şubat 2025’te, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) aracılığıyla yayımladığı mesajda, PKK’nın “tarihi misyonunu tamamladığını” ve silahlı mücadelenin sona ermesi gerektiğini ifade etti. Öcalan, kongre toplanmasını ve örgütün feshedilmesini talep etti. PKK, bu çağrıya cevap olarak 1 Mart 2025’te ateşkes ilan etti ve geçen hafta iki farklı bölgede (konumlar resmi olarak açıklanmadı) kongresini gerçekleştirdi. Kongre sonuç bildirgesinde, örgüt silahlı faaliyetleri durdurduğunu ve demokratik siyasete alan açmayı hedeflediğini belirtti. Bildirgede, Türk-Kürt ilişkilerinin yeniden yapılandırılması için diyalog vurgusu yapıldı. Açıklamada, kararın 5-7 Mayıs tarihindeki PKK kongresinde alındığı yer aldı. “PKK 12’nci Kongresi, pratikleşme süreci Önder Apo tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı. Kongremizin aldığı PKK’nin fesih ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırma kararı kalıcı barışa ve demokratik çözüme güçlü bir zemin sunmaktadır. Bu aşamada Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin tarihi sorumlulukla rolünü oynaması önemli olmaktadır.” denildi.

SÜRECİN İLERLEYİŞİ

PKK’nın kendini feshettiğini açıklamasının ardından sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti yetkilileri, sürecin aşamalı olarak ilerleyeceğini belirtti. Ankara, PKK’nın tüm unsurlarıyla feshedilmesini beklerken, sonraki adım olarak silahların teslim edilmesi gündemde. Bu aşamanın detayları ve izlenecek yol haritasının belirlenmesi bekleniyor. İkinci aşamada, yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu çerçevede, dağda bulunan fakat Türkiye içinde herhangi bir eyleme karışmamış örgüt üyeleri için özel bir yasal çerçeve oluşturulması değerlendiriliyor. Üst düzey PKK mensuplarının durumu içinse üçüncü bir ülkeye gönderilmeleri üzerine görüşmeler sürüyor. Ayrıca infaz düzenlemeleri, yasal düzenlemelerin masaya yatırılması beklenirken, DEM Parti ise Abdullah Öcalan’ın İmralı’daki şartlarının iyileştirilmesi yönünde adımların atılmasını talep ediyor. Sürecin nasıl şekilleneceği, önümüzdeki günlerde yapılacak resmi açıklamalarla belli olacak.