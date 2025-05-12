“Pkk Fesih Kararı Açıkladı.”

PKK’NI FESİH VE SİLAH BIRAKMA KARARI

5-7 Mayıs tarihlerinde kongresini toplayan PKK, fesih kararı ve silah bırakma sürecini ilan etti. Bu gelişme sonrası Ankara’dan ilk açıklama geldi.

ÖNEMLİ BİR EŞİK GEÇİLDİ

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, terörsüz Türkiye yolunda önemli bir eşik aşıldığını belirtti. Ala, “İllegal yapıların sonlandırılmasına ve tasfiyelerine ilişkin önemli bir aşamaya geçilmiştir. Gelinen bu aşamada, yapılacak çalışmalara ve sürecin yönetimine ilişkin mekanizmalar gerektiği biçimde işlenecektir.” dedi.

SÜREÇ İYİCE TAKİP EDİLİYOR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sürecin dikkatle takip edildiğini dile getirerek, “Terörün tamamen bitmesi halinde yeni bir dönemin kapısı açılacaktır. Bu kararın fiilen uygulanması ve tüm boyutlarıyla gerçekleşmesi gerekmektedir.” ifadelerini kullandı. Çelik, fesih ve silah bırakma kararının PKK’nın tüm uzantılarıyla kapatılmasını şart koşarak, “Somut olarak ve eksiksiz hayata geçmesi bir dönüm noktası olacaktır.” dedi.

OLUMLU BİR DALGA OLUŞACAK

Çelik, terör örgütünün kararının iç ve dış boyutlarıyla hayata geçmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Bu sayede, yakın bölgemizde terör örgütlerinin vekalet savaşları için kullanıldığı emperyalist planların önünün kesilmesine yönelik olumlu bir dalga oluşacaktır.” diye konuştu. Çelik, “Türkiye’nin siyasi tüm kanalları daha etkili şekilde işletebilmesine imkan verecek, demokrasimizi, siyasi hayatımızı ve milli birliğimizi daha da güçlendirecektir.” ifadesiyle sözlerine devam etti.

HERKESİN KAZANACAĞI BİR SÜREÇ

Çelik, terörsüz Türkiye’nin tüm kültürel, etnik ve mezhepsel unsurlarıyla birlikte tüm vatandaşların kazanması demek olduğunu belirtti. “Adlarımız farklı olsa da hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti’dir.” dedi.

İLETİŞİM BAŞKANI’NDAN DEĞERLENDİRME

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Bölücü terör örgütünün silah bırakma ve kendisini feshetme kararının açıklanması, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen Terörsüz Türkiye sürecinin önemli bir aşamayı güçlenerek katettiğinin net bir göstergesi olmuştur.” dedi.

PRATİK ADIMLARIN TAKİBİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, basın toplantısında fesih kararını değerlendirdi. “PKK’nın almış olduğu karar bence tarihi ve önemli bir karar.” ifadelerine yer veren Fidan, “Özellikle kalıcı barış ve istikrar için ben bu kararı oldukça önemli görüyorum. Bu kararın ardından atılacak pratik adımları da yakından takip edeceğiz.” diye konuştu. Fidan, “Demokrasi ve refah alanının genişlemesi, Türkiye’nin çevresindeki halkları olumlu yönde etkilemesi bizim en büyük dileğimiz.” dedi.

ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, süreci önemli bir dönüm noktası olarak adlandırarak, “Ülkemiz, terörün karanlığını ardında bırakıp Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Cumhuriyetimizin temel değerlerini daima yaşatacak.” şeklinde konuştu.

KONGRE HAYIRLI OLSUN

Demokratik Region ve Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, fesih kararının ardından “Kongre hayırlı olsun.” dedi ve “Çözmek için demokratik Türkiye inşa etmek için herhangi bir gerekçe kalmadı.” ifadesiyle, umudunu barış sürecine bağladı.