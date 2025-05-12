Pkk, Kendini Feshettiğini Duyurdu

PKK BAŞARILI BİR KONGRE SONUCUNDA FESHETTİ

PKK, 12 Mayıs 2025 tarihinde yayımladığı kongre sonuç bildirgesiyle kendini feshettiğini ve silahlı faaliyetlerine son verdiğini duyuruyor. Örgüt, geçtiğimiz hafta düzenlediği kongrede, elebaşı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat 2025’teki “silah bırakın ve örgütü feshedin” çağrısına uyarak bu kararı alıyor.

ÖCALAN’IN ÇAĞRISI SONRASI SÜREÇ VE ATEŞKES İLANI

Abdullah Öcalan, 27 Şubat 2025’te, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) aracılığıyla yayımladığı mesajında, PKK’nın “tarihi misyonunu tamamladığını” ve silahlı mücadelenin sona ermesi gerektiğini belirtiyor. Öcalan, kongre toplanmasını ve örgütün feshedilmesini talep ediyor. PKK, bu çağrıya cevap olarak 1 Mart 2025’te ateşkes ilan ediyor ve geçen hafta iki farklı bölgede kongresini gerçekleştiriyor. Kongre sonuç bildirgesinde, örgüt silahlı faaliyetleri durdurduğunu ve demokratik siyasete alan açmayı hedeflediğini ifade ediyor. Bildirgede, Türk-Kürt ilişkilerinin yeniden yapılandırılması için diyalog vurgusu yapılıyor.