Pkk, Kendini Feshettiğini Duyurdu

PKK’NIN KENDİNİ FESHETME KARARI

PKK, 12 Mayıs 2025’te duyurduğu kongre sonuç bildirgesiyle kendini feshettiğini ve silahlı faaliyetlerine son verdiğini açıklıyor. Örgüt, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği kongrede, elebaşı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat 2025 tarihinde yaptığı “silah bırakın ve örgütü feshedin” çağrısını dikkate alarak bu kararı aldı.

ÖCALAN’IN MESAJI VE KONGRE SÜRECİ

Abdullah Öcalan, 27 Şubat 2025’te, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) aracılığıyla yayımladığı mesajda, PKK’nın “tarihi misyonunu tamamladığını” ve silahlı mücadelenin sona ermesi gerektiğini ifade ediyor. Öcalan, bunun yanı sıra kongre toplanmasını ve örgütün feshedilmesini talep etti. PKK, bu çağrıya karşılık olarak 1 Mart 2025’te ateşkes ilan etti ve geçtiğimiz hafta iki farklı bölgede kongresini gerçekleştirdi. Kongre sonuç bildirisinde, örgüt silahlı faaliyetleri durdurduğunu ve demokratik siyasete alan açmayı hedeflediğini belirtiyor. Bildirgede, Türk-Kürt ilişkilerinin yeniden yapılandırılması için diyalog vurgusu ön plana çıkıyor.

SÜRECİN İLERLEYİŞİ

PKK’nın kendini feshettiğini açıklamasının ardından sürecin nasıl ilerleyeceği gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti yetkilileri, bu sürecin aşamalı bir biçimde ilerleyeceğini ifade ediyor. Ankara, PKK’nın tüm unsurlarıyla feshedilmesini bekliyor ve sonraki adım olarak silahların teslim edilmesi konusu gündeme gelecek. Bu aşamanın detayları ile uygulanacak yol haritasının netleşmesi bekleniyor.

YASAL DÜZENLEMELER VE İNFaz DÜZENLEMELERİ

İkinci aşamada, yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu süreçte, dağda bulunan ancak Türkiye içinde herhangi bir eyleme karışmamış örgüt üyeleri için özel bir yasal çerçeve oluşturulması düşünülüyor. Üst düzey PKK mensuplarının durumu için ise üçüncü bir ülkeye gönderilmeleri üzerine görüşmeler devam ediyor. Bir diğer önemli konu ise infaz düzenlemeleri. Bu konuyla ilgili çeşitli yasal düzenlemelerin gündeme geleceği tahmin ediliyor. DEM Parti, Abdullah Öcalan’ın İmralı’daki koşullarının iyileştirilmesi yönünde adımlar atılmasını talep ediyor. Sürecin detaylarının nasıl şekilleneceği, yakın zamanda yapılacak resmi açıklamalarla netlik kazanacak.