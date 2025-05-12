Pkk, Kendini Feshettiğini Duyurdu

PKK’NIN FESHİ VE SİLAHLI FAALİYETLERİN SONU

PKK, 12 Mayıs 2025’te yayımladığı kongre sonuç bildirgesiyle kendini feshettiğini ve silahlı faaliyetlerine son verdiğini duyurdu. Örgüt, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği kongrede, elebaşı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat 2025’teki “silah bırakın ve örgütü feshedin” çağrısına uyarak bu kararı aldı.

ÖCALAN’IN ÇAĞRISI VE KONGRE SÜRECİ

Abdullah Öcalan, 27 Şubat 2025’te, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) aracılığıyla yayımladığı mesajında, PKK’nın “tarihi misyonunu tamamladığını” vurguladı ve silahlı mücadelenin sona ermesi gerektiğini dile getirdi. Öcalan, kongre toplanması ve örgütün feshedilmesi yönünde talepte bulundu. PKK, bu çağrıya yanıt olarak 1 Mart 2025’te ateşkes ilan etti ve son kongresini geçtiğimiz hafta iki farklı bölgede gerçekleştirdi. Kongre sonuç bildirgesinde, örgüt silahlı faaliyetleri durdurduğunu ve demokratik siyasete alan açmayı hedeflediğini belirtti. Bildirgede, Türk-Kürt ilişkilerinin yeniden yapılandırılması için diyalog çağrısı yapıldı. Açıklamada, kararın 5-7 Mayıs’taki PKK kongresinde alındığı bildirildi.

KARARLARIN UYGULANMASI VE GELECEK ADIMLAR

Açıklama özetle şunları içeriyor: “PKK 12’nci Kongresi, pratikleşme süreci Önder Apo tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı. Kongremizin aldığı PKK’nin fesih ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırma kararı kalıcı barışa ve demokratik çözüme güçlü bir zemin sunmaktadır.” Bu süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin tarihi bir rol oynaması gerektiği vurgulandı. Hükümet ve muhalefet partileri ile diğer tüm siyasi aktörlerin, barış ve demokratik toplum sürecine katkıda bulunmaları isteniyor.

SÜRECİN İŞLEYİŞİ

PKK’nın kendini feshettiğini açıklamasının ardından sürecin nasıl ilerleyeceği büyük merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti yetkililerinin açıklamalarına göre, süreç aşamalı olarak ilerleyecek. Ankara, PKK’nın tüm unsurlarının feshedilmesini bekliyor ve bunu takiben silahların teslim edilmesi gündeme gelecek. Bu aşamanın nasıl şekilleneceği ve uygulanacak yol haritasının netleşmesi bekleniyor.

İkinci aşamada, yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor. Bu kapsamda, dağda bulunan ancak Türkiye içinde herhangi bir eyleme karışmamış örgüt üyeleri için özel yasal çerçeveler oluşturulması değerlendiriliyor. Üst düzey PKK üyelerinin üçüncü bir ülkeye gönderilmeleri için ise görüşmeler sürüyor. Ayrıca, infaz düzenlemeleri konusunda çeşitli yasal düzenlemelerin masaya yatırılması bekleniyor ve DEM Parti, Abdullah Öcalan’ın İmralı’daki şartlarının iyileştirilmesi yönünde adımlar atılmasını talep ediyor. Sürecin nasıl şekilleneceği, önümüzdeki günlerde yapılacak resmi açıklamalarla netlik kazanacak.