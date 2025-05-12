Pkk’nın Fesih Kararı Tarihi Bir Hamle

PKK’NIN FESİH VE SİLAH BIRAKMA KARARI

Terör örgütü PKK’nın fesih ve silah bırakma kararı, dünya genelinde yankı buldu. Fransa’nın AFP haber ajansı, PKK’nın 1970’li yıllarda Abdullah Öcalan tarafından kurulduğunu hatırlatarak, o zamandan bu yana 40 yıllık süreçte 40 binden fazla can kaybının yaşandığını belirtti. Haberde, AK Parti’nin bu yeni gelişmeyi “önemli bir adım” olarak nitelendirdiği ve sürecin hükümet tarafından “titizlikle izleneceği” ifade edildi. AFP, fesih ve silah bırakma adımını “tarihi bir duyuru” olarak tanımlarken, bu kararın Öcalan’ın 27 Şubat tarihinde yaptığı çağrının ardından geldiğine dikkat çekti.

DÖNÜM NOKTASI OLARAK DEĞERLENDİRİLİYOR

Almanya’nın haftalık dergisi Der Spiegel, “PKK feshini ve silahlı mücadelenin sona erdiğini açıkladı” başlıklı haberde, Ankara’nın bu kararı bir “dönüm noktası” olarak tanımladığına vurgu yaptı. Haberde, Ankara’nın bu gelişmeyi memnuniyetle karşıladığı ve bunun terörsüz bir Türkiye yönünde atılmış önemli bir adım olduğu belirtiliyor.

BÖLGESEL ETKİLERİNE DİKKAT ÇEKİYOR

İngiltere’nin The Financial Times (FT) gazetesi, 40 yılı aşkın bir süre sonra gelen fesih ve silah bırakma kararını “tarihi bir hamle” olarak değerlendirerek, “bölge için büyük siyasi ve güvenlik sonuçları doğuracağına” dikkat çekti. FT, bu kararın Türkiye ile ABD arasındaki Suriye’deki güç paylaşımı düzenlemeleri konusunda yaşanan gerilimleri azaltabileceği konusunda değerlendirme yaptı.

GENİŞ KAPSAMLI SONUÇLARI BEKLENİYOR

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, PKK’nın bu kararı ile “komşu Irak ve Suriye de dahil olmak üzere bölge için geniş kapsamlı siyasi ve güvenlik sonuçlarının olacağı” yorumunu yaptı. Haberde, PKK’nın fesih ve silah bırakma kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güneydoğuda kalkınmayı artırma fırsatı tanıyacağı ifade edildi.

SÜREÇ HAKKINDA BELİRSİZLİKLER

ABD merkezli The Associated Press (AP) ise PKK’nın “Türkiye ile barış inisiyatifi kapsamında kendisini feshedeceğini ve silah bırakacağını” aktardı. Haberde, “barış girişiminin detaylarının kamuoyuna açıklanmadığı ve sürecin nasıl ilerleyeceğinin belli olmadığı” belirtilirken, silahların nasıl bertaraf edileceği ve süreçte kimin gözlemleyici olacağı gibi konuların da belirsiz olduğu ifade edildi. Ayrıca, AP, PKK üyelerinin üçüncü ülkelere gönderilip gönderilmeyeceği konusunun da muamma olduğunu kaydetti.