PKK’nın Kongresi Duyuruldu, Suikast Yok

DEĞERLENDİRME YAPILDI

DEM Partisi genel merkezinde gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulunan DEM Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan, terör örgütü PKK’nın kongresini topladığına yönelik haberlere dikkat çekerek, “PKK’nin kongresini topladığını duyurması an meselesidir. Her an kongrenin toplandığını duyurabilir PKK. Biz de bu tarihi adımı ve kararı çok büyük bir ciddiyet ve önemle bekliyoruz” dedi. Bu açıklamanın ardından PKK’dan beklenen karar geldi ve kongrenin yapıldığı bildirildi.

PERVİN BULDAN’IN KAZASI

Ayşegül Doğan, Pervin Buldan’ın İtalya’da geçirdiği trafik kazası sonrası ortaya çıkan ‘suikast’ iddialarını değerlendirdi. Doğan, bu durumun ciddi olmadığını vurgulayarak: “Pervin Buldan ile ilgili İtalya’da bir kaza geçirdiğine ilişkin haberler var. Evet bir trafik kazası olduğu doğru ancak bu herhangi bir suikast girişimi olarak değerlendirilmemeli. Buldan’ın da içinde bulunduğu araç, keskin bayındır da var aracı kullanan arkadaşımızın yanlışlıkla ters tarafa girmesiyle gerçekleşmiş neredeyse maddi zararın da olmadığı bir kaza. Nitekim aynı gün gitmek üzere oldukları programa hatıldılar,” ifadelerini kullandı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER’E YÖNELİK İDDİALAR

Açıklamaların bir diğer önemli kısmı Sırrı Süreyya Önder’e yönelik suikast girişimi iddiaları oldu. Ayşegül Doğan, “Söz konusu olay 2 Nisan’da Ankara’da gerçekleşti. Düzenek Sırrı Süreyya Önder’in aracının lastiğini patlatabilecek seviyede” şeklinde belirtti. Bu iddialar ilk olarak Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek tarafından gündeme getirilmiş olup, Perinçek, Ulusal Kanal’da yaptığı açıklamalarda Sırrı Süreyya Önder’i olası bir suikast girişimine karşı uyarmıştı.