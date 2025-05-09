“PKK’nın Silah Bırakması Yeterli Değil”

BAKAN FİDAN’DAN TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK AÇIKLAMALAR

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazeteci Murat Çiçek’in gündeme dair sorularını 24 Özel programında ele aldı. Bakan Fidan, PKK’nın silah bırakmasının yeterli olmadığını ifade ederek, “PKK’nın silahları bırakması tek başına yetmiyor. İllegal yapıların tümden ortadan kaldırılması gerekiyor” dedi. Beklentisinin olumlu yönde olduğunu vurgulayan Fidan, her türlü gelişmeye karşı hazırlıklı olduklarını belirtti.

TERÖRÜN TEMELİNİ ORTADAN KALDIRMAK

Bakan Fidan, bazı kaynakların örgütün kamuoyuna bir yanıt vereceğine dair bilgi paylaştığını, ancak bu açıklamanın gecikebileceğini söyledi. Türkiye’nin terörle mücadelede tarihsel bir çağrı yaptığını ve bu çağrının verilecek cevapla sürecin yönünü belirleyeceğini belirtti. “Türkiye, uzun süredir terörün beslendiği zemini yok etti” diyen Fidan, örgütten gelecek olumlu bir yanıtın Türkiye için çok değerli bir kazanım olacağını ifade etti.

SÜRECE DAİR BEKLENTİLER

Bakan Fidan, yasa dışı yapılarla bir yere varılamayacağının altını çizerek, Türkiye’nin “demokratik, şeffaf ve hesap verebilir bir örgütlenme anlayışını” desteklediğini söyledi. “Olumlu bir beklenti var, ancak alternatifler de hazır” vurgusunda bulundu. Suriye’de silahların konuşmadığı, karşılıklı saygıya dayalı bir düzenin kurulmasını hedeflediklerini ekledi.

PLANLARIN FARKINDAYIZ

PKK’nın mevcut halinin Türkiye’yi yıpratma potansiyeli taşıdığını söyleyen Fidan, ancak Türkiye’nin bu tür planların ve oyunların farkında olduğunu belirtti. “Güçlü istihbarat altyapımız sayesinde çevrilen oyunları görebiliyoruz” diyen Fidan, burada meşru bir refleks geliştirdiklerini vurguladı.

SURİYE POLİTİKASINDA TEMEL İLKELER

Suriye’ye dair temel ilkelerinin, kararların Suriyeliler tarafından alınması olduğunu belirten Bakan Fidan, silahlı unsurların bölgeden uzaklaştırılmasının kalıcı barış için önemli olduğunu ifade etti. “PKK’nın silah bırakması ve kendini feshetmesi yönündeki beklentilerimizi zamanla hep birlikte göreceğiz” dedi.

TÜRKİYE HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIR

Türkiye’nin sürecin her olasılığına karşı hazırlıklı olduğunu belirten Fidan, sahip oldukları siyasi iradenin sadece terörle mücadele değil, aynı zamanda bölgesel istikrar sağlamak adına kararlılık gösterdiğini kaydetti. Suriye ve Irak’taki durumların hala kırılgan olduğunu, fakat Irak’ın her geçen gün istikrara yaklaştığını söyledi.

PKK’YA KARŞI GÜÇLÜ KONTROL

Bakan Fidan, “Bugün itibarıyla PKK, Türkiye sınırları içinde tek bir metrekare bile toprak kontrolü sağlayamıyor” ifadelerini kullandı. Bunun yanı sıra, İsrail’in Irak’ta ve Suriye’de etkinliğini sürdürdüğünü ve benzer bir durumun devam ettiğini belirtti.