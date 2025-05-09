“PKK’nın Silahları Yeterli Değil”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazeteci Murat Çiçek’in gündeme dair sorularını 24 Özel’de yanıtladı. Bakan Fidan, terör örgütünün fesih kararı ile ilgili olarak şunları ifade etti: PKK’nın silahlarını bırakması tek başına yeterli değil. Tüm illegal yapıların tamamen ortadan kaldırılması şart. Beklentimiz, neticenin olumlu olması yönünde. Ancak her türlü gelişmeye hazırlıklı olmalıyız.

Türkiye, terörün zeminini ortadan kaldırdı

Bakan Fidan, bugün bazı kaynakların örgütün açıklama yapacağına dair bilgi paylaştığını belirtti. Ancak bu açıklamanın yapılması için daha fazla beklenmesi gerektiği anlaşılıyor. Türkiye’nin yaptığı bu tarihi çağrıya verilecek cevap, sürecin yönünü belirleyecek. Türkiye, uzun süredir terörün beslenme zeminini çökertti. Bu yüzden, örgütten gelecek olumlu bir yanıt, Türkiye açısından önemli bir kazanım olacak.

Olumlu bir beklenti var, ancak alternatifler de hazır

Artık yasa dışı ve karanlık yapılarla gizli istihbarat ağlarıyla bir yere varmanın mümkün olmadığı net. Türkiye, demokratik, şeffaf ve herkesin hesap verebildiği bir organizasyon anlayışını benimsemiş bulunuyor. Sürece dair olumlu bir beklenti taşıyoruz. Ancak istenilen adımlar atılmazsa, bu durum sürecin sona erdiği anlamına gelmiyor. Suriye’de artık silahların konuşmadığı, karşılıklı saygıya dayalı bir düzenin oluşturulması hedefleniyor.

Türkiye, bu tarz planların farkında

PKK’nın mevcut durumu, Türkiye’yi yıpratma potansiyeli taşırken, bölgede Türkiye ile rekabet eden bazı ülkelerin çıkarına olabiliyor. Ancak Türkiye, bu tür planlardan haberdar. Güçlü istihbarat altyapımız sayesinde çevrilen oyunları görebiliyor ve gerekli adımları atabiliyoruz. Bu çerçevede meşru bir refleks sergiliyoruz.

Suriye politikası: Kararlar Suriyelilerden, barış ortak hedef

Suriye’ye dair temel ilkemiz, kararların Suriyeliler tarafından alınması gerektiğidir. Silahlı unsurların bölgeden uzaklaştırılması, kalıcı barışın sağlanması açısından büyük önem taşıyor. PKK’nın silah bırakması ve kendini feshetmesi konusundaki beklentilerimizi zamanla göreceğiz.

Türkiye, her türlü senaryoya hazır

Türkiye, sürecin her olasılığına karşı hazırlıklı durumda. Sahip olduğu siyasi irade, sadece terörle mücadele açısından değil, aynı zamanda bölgesel istikrar adına da kararlılık sergiliyor. Suriye ve Irak’ta hâlâ kırılgan bir yapı mevcut. Ancak Irak, her geçen gün daha fazla istikrara ulaşıyor ve Türkiye’nin sınır bölgelerinde artık silahlı çatışmalar yaşanmıyor.

PKK, Türkiye topraklarında varlık gösteremiyor

Bugün itibarıyla PKK, Türkiye sınırları içinde tek bir metrekare bile kontrol edemiyor. Bununla birlikte İsrail, Irak’ta Sincar başta olmak üzere çeşitli bölgelerde etkinliğini sürdürüyor. Suriye’de de benzer bir durum söz konusu.