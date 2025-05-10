“PKK, Silah Bırakması Yeterli Değil”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 24 Özel programında gazeteci Murat Çiçek’in sorularını yanıtladı. Fidan, terör örgütünün dağıtılmasıyla ilgili şunları söyledi: “PKK’nın silahları bırakması tek başına yeterli değil. Tüm illegal yapıların ortadan kaldırılması gerekiyor. Beklentimiz olumlu sonuç elde edilmesi yönünde, ancak her türlü gelişmeye hazırlıklı olmalıyız.”

Türk güvenliği için kritik adımlar

Fidan, “Türkiye, terörün zeminini ortadan kaldırdı” diyerek bugünkü bazı kaynakların, örgütün kamuoyuna cevap vereceğine dair bilgi paylaştığını belirtti. Ancak, bu açıklamanın yapılması için biraz daha beklenmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin gerçekleştirdiği tarihi çağrının verilen cevapla sürecin gidişatını belirleyeceğini dile getirdi. Olumlu bir yanıt gelmesi halinde Türkiye açısından önemli bir kazanım olacağını aktardı.

Alternatiflere karşı hazırlıklıyız

Bakan Fidan, yasa dışı ve karanlık yapılanmalarla bir yere varmanın mümkün olmadığına dikkat çekti. “Türkiye; demokratik, şeffaf ve herkesin hesap verebildiği bir örgütlenme anlayışını benimsiyor ve destekliyor” dedi. Sürece dair olumlu bir beklenti taştıklarını, ancak istenen adımlar atılmazsa sürecin sona erdiği anlamına gelmeyeceğini belirtti. Suriye’de, silahların değil, karşılıklı saygıya dayalı düzenin inşasının hedeflendiğini dile getirdi.

Türkiye, oyunları görebiliyor

Fidan, PKK’nın mevcut haliyle Türkiye’yi yıpratma potansiyelinin bazı ülkelerin işine gelebileceğini vurguladı. Ancak Türkiye’nin bu durumun farkında olduğunu, güçlü istihbarat altyapısı sayesinde çevrilen oyunları görebildiğini ifade etti. Meşru bir refleks sergilendiğini de sözlerine ekledi.

Suriye politikamız: Suriyeliler belirleyici

Suriye’ye dair temel ilkenin kararların Suriyeliler tarafından alınması gerektiği olduğunu belirten Fidan, silahlı unsurların bölgeden uzaklaştırılmasının kalıcı barış sağlanması açısından önemli olduğunu vurguladı. PKK’nın silah bırakması ve feshetmesi yönündeki beklentilerin zamanla şekilleneceğini ifade etti.

Her senaryoya hazırlıklıyız

Türkiye’nin her olasılığa karşı hazırlıklı olduğunu yineleyen Fidan, ülkenin sahip olduğu siyasi iradenin sadece terörle mücadelede değil, aynı zamanda bölgesel istikrar adına da kararlılık gösterdiğini belirtti. Suriye ve Irak’ta hâlâ kırılgan yapılar bulunduğunu hatırlattı. Ancak Irak’ın istikrara daha çok yaklaştığını ve Türkiye’nin sınır bölgelerinde silahlı çatışmaların yaşanmadığını ifade etti.

PKK, Türkiye sınırlarında yok

Fidan, şu an itibarıyla PKK’nın Türkiye sınırları içinde metrekare bile kontrol edemediğini belirtti. Buna karşın, İsrail’in Irak’taki Sincar dahil çeşitli bölgelerde etkinlik gösterdiğini, Suriye’de de benzer durumların gözlemlendiğini aktardı.