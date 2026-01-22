PKK/YPG’nin Tünel Ağına İlişkin Şok Edici Detaylar

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’nin Ayn el-Arab ve çevresinde inşa ettiği geniş tünel ağının çıkış noktaları belirlendi. Araç geçişine uygun boyutlardaki tünellerin lüks konutlara açıldığı tespit edildi ve bu durum, örgütün petrol gelirlerini nasıl kullandığını gözler önüne serdi.

MÜNBİÇ VE AYN EL ARAB’DAN YENİ GÖRÜNTÜLER

Kamuoyuna yeni görüntüler sızdırıldı. Görüntülerde, PKK/YPG’nin Münbiç ve Ayn el-Arab bölgesinde kazdığı tünellerin, bir aracın rahatlıkla geçebileceği genişlikle inşa edildiği ve birbirine bağlantılı bir şekilde düzenlendiği görüldü.

SURİYE ORDUSUNUN OPERASYONLARI SÜRÜYOR

Suriye ordusu, PKK’nın Suriye uzantısı SDG/YPG’ye yönelik askeri operasyonlarını Haseke ve civar bölgelerde devam ettiriyor. Çatışmaların zaman zaman yaşanmasıyla birlikte, örgütün altyapı faaliyetleri de birer birer gün yüzüne çıkarılıyor.

ŞAM-SDG GÖRÜŞMELERİ ÇIKMAZA GİRDİ

Ayrıca, Suriye hükümeti ile SDG arasında Şam’da yürütülen entegrasyon ve çatışmaları sona erdirmeye yönelik görüşmelerde, herhangi bir ilerleme kaydedilemediği belirtildi. SDG elebaşı Mazlum Abdi ile Şam yönetimi arasındaki temaslarda, anlaşma şartları üzerinde bir uzlaşma sağlanamadığı öğrenildi.

KENT GENELİNDE YÜZLERCE TÜNEL BULUNDU

Ayn el-Arab bölgesinde yapılan saha çalışmalarında, şehir genelinde ortalama 500 tünelin varlığı tespit edildi. Neredeyse her sokak ve evin altından geçen bu tünel hatları, örgütün uzun süredir bölgeyi çatışmaya hazırlamakta olduğuna işaret ediyor.

SARRİN’DE ARAÇ GEÇİŞLİ TÜNEL

Suriye ordusu, Ayn el-Arab’ın güneyinde yer alan Sarrin beldesinde araç geçişine uygun bir tünel belirledi. Tünel içerisinde çeşitli eşyaların bulunduğu ve bölgedeki incelemelerin devam ettiği bildirildi.

HALK TERÖRÜN İZLERİNİ SİLMEYE BAŞLADI

Suriye ordusunun yürüttüğü temizlik çalışmalarının ardından, Rakka’da halk terör örgütüne ait sembolleri yok etme sürecine girdi. Şehir girişlerinde bulanan Abdullah Öcalan posterleri sprey boyalarla silinirken, SDG’ye ait heykeller yıkıldı. Ayrıca, örgüte ait afiş ve bez parçaları da ortadan kaldırıldı.

DAHA ÖNCE DE BENZER TÜNELLER BULUNMUŞTU

PKK/YPG’nin kazdığı benzer tüneller, daha evvel Barış Pınarı Harekatı ile ele geçirilen Tel Abyad ve Rasulayn ile Zeytin Dalı Harekatı kapsamında temizlenen Afrin ilçelerinde de tespit edilmişti. Yaklaşık 2 metre yüksekliğinde ve 1 metre genişliğindeki bu tünellerin; hücreler, mazgallı kapılar, havalandırma sistemleri ve elektrik hatlarıyla donatıldığı belirlenmişti.