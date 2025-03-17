Pladis ve Yıldız Ventures Ortak Hızlandırma Programı

YENİLİKÇİ GİRİŞİMLERİ DESTEKLEYEN PROGRAM

Gıda ve perakende sektörlerinde yenilikçi iş fikirlerinin gelişimini destekleyen Yıldız Ventures, Yıldız Holding’in global atıştırmalık şirketi pladis’in başlattığı hızlandırma programına katkı sağlıyor. “pladis Accelerator Programme powered by Yıldız Ventures” adıyla duyurulan Hızlandırma Programı, üç temel alanda yenilikçi vizyoner girişimler arıyor. Bu alanlar, “Genç nesiller ve 50 yaş üstü için kişiselleştirilmiş beslenme”, “Fonksiyonel gıdaların geliştirilmesi” ve “Geleceğin bileşenleri” olarak tanımlanıyor. Özellikle, kişiselleştirilmiş beslenme kapsamında çocuklara yönelik besleyici ve takviye edilmiş atıştırmalıklarla, 50 yaş üstü tüketiciler için sağlık destekleyici ürünler dikkat çekiyor.

SEKTÖRÜN ÖNEMLİ İŞLETMELERİYLE BAĞLANTILAR KURULUYOR

Seçilen işletmeler, gıda teknolojisi, perakende teknolojisi ve inovasyon ekosisteminin önemli oyuncuları ile bağlantı kurma fırsatı elde ediyor. Finalistler, Eylül ayında düzenlenecek pladis Innovation Day etkinliğinde projelerini sunma imkanı bulacak. Program, dünya genelindeki gıda teknolojisi, sağlık ve sürdürülebilirlik alanlarındaki erken aşama girişimleri stratejik iş birliği çerçevesinden desteklemeyi hedefliyor. Ayrıca, başvuran girişimler pladis ile birlikte pilot projeler yürütme veya ortak çözümler geliştirme fırsatını da yakalayarak küresel çapta görünürlük kazanıyor.

ETKİNLİK TARİHLERİ VE PROGRAMIN DETAYLARI

Tüm dünyadan girişimlerin katılabileceği bu yarışmaya başvurular, 18 Mart-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında https://www.pladisglobal.com/our-impact/pladis-accelerator-programme bağlantısı üzerinden gerçekleştirilebilecek. Resmi olarak 1 Temmuz’da başlayacak olan program sonunda belirlenecek finalistler, Eylül ayında pladis Global’in marka ve bölgelerinin bir araya geldiği, yeni ürün ve markaların tartışıldığı pladis Innovation Day etkinliğinde projelerini sergileyecek. Hızlandırma programının detayları ise, pladis sponsorluğunda 18 Mart 2025 tarihinde Londra’da düzenlenecek “The FoodTech500” organizasyonunda açıklanacak.

YILDIZ VENTURES’İN HEDEFLERİ

Yıldız Ventures Yönetim Kurulu Üyesi ve Yıldız Holding Strateji, İş Geliştirme ve M&A Başkanı Fezal Okur Eskil, “Yıldız Ventures olarak, yenilikçi girişimlerle iş birliğinin gıda ve sürdürülebilirliğin geleceğini şekillendirmede kilit rol oynadığına inanıyoruz. Yıldız Ventures’ın desteklediği pladis Hızlandırma Programı, gıda sistemlerini dönüştürebilecek çığır açıcı fikirleri desteklemek ve ölçeklendirmek için benzersiz bir fırsat sunuyor” şeklinde ifade ediyor. pladis Ar-Ge Başkanı Jennifer Moss ise, “Hızlandırma Programını başlatmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu program, gıda teknolojisi, sağlık ve sürdürülebilirlik alanlarında dönüşümsel değişimi sürdürme konusundaki kararlılığımızın bir parçasıdır” diyerek programın önemine vurgu yapıyor.