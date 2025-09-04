Planlı Su Kesintileri 12 Eylül’e Uzatıldı

KURAKLIK NEDENİYLE SU KESİNTİLERİ UZATILDI

Kentte yaşanan kuraklık ve azalan su kaynakları nedeniyle, 6 Ağustos’tan bu yana su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde uygulanan su kesintileri 12 Eylül tarihine kadar uzatılıyor. Bu kesintiler, saat 23.00 ile 05.00 arasında, 3 günde bir süreyle yapılacak ve 12 ilçeyi kapsayacak.

UYGULANACAK BÖLGELER VE TARİHLER

Su kesintileri, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere ve Güzelbahçe gibi ilçelerde devam edecek. İzmir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan açıklamaya göre, Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen ve Gaziemir ilçelerinde belirlenen mahallelerde 3, 6 ve 9 Eylül tarihlerinde kesintiler uygulanacak. Bornova, Bayraklı, Buca, Karabağlar, Balçova ve Gaziemir ilçelerindeki bazı mahallelerde ise 4, 7 ve 10 Eylül’lerde su kesintileri gerçekleştirilecek. Ayrıca, Karabağlar, Konak, Bornova, Buca, Balçova, Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde 5, 8 ve 11 Eylül tarihlerinde planlı ve dönüşümlü kesintiler devreye girecek.