Dünya

Planta İflas Koruma Başvurusu Yaptı

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EKONOMİK SORUNLAR RESTORAN SEKTÖRÜNÜ ETKİLİYOR

Gündelik restoran sektöründe küresel ölçekte yaşanan ekonomik zorluklar, bir markayı daha olumsuz etkiledi. Sağlıklı ve sebze ağırlıklı menüleri ile bilinen popüler restoran zinciri Planta, ABD’de iflas koruma başvurusu yaptı. Miami Beach merkezli CHG US Holdings, bünyesindeki 17 iştirakle birlikte işlerini yeniden yapılandırmak için 11. Bölüm iflas koruması adına 12 Mayıs’ta Delaware İflas Mahkemesi’ne başvurmuş durumda. Şirket, başvurusunda 50.000 ila 100.000 dolar arasında varlık, 10 milyon ila 50 milyon dolar arasında ise borç bildirdi. Planta, ABD genelinde New York, Chicago ve Los Angeles gibi büyük şehirlerde toplam 18 restoran işletiyor. Son günlerde artan maliyetler, azalan tüketici harcamaları ve sektör genelindeki durgunluk, bu iflas sürecinin başlıca nedenleri arasında yer alıyor.

BÜYÜK BORÇLAR VE ALACAKLILAR

Şirketin en büyük teminatsız alacaklıları arasında; Los Angeles’taki 8461 Melrose Avenue adresindeki ev sahibi 613.000 dolar, hukuk firması Saul Ewing Arstein & Lehr LLP 316.000 dolar, mülk sahibi 13 W 27 Leasehold LLC 203.000 dolar, Friedman Properties 180.000 dolar ve Baldor Specialty Foods 176.000 dolarlık alacaklarla dikkat çekiyor.

Başvuru belgelerine göre CHG US Holdings, şu anda 18 ayrı dava ile karşı karşıya ve bu davaların birleşik şekilde yürütülmesi talep ediliyor. Şirket ayrıca, iflas süreci sonunda idari masrafların ödenmesinin ardından teminatsız alacaklılara ödeme yapılabileceğini ifade ediyor.

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