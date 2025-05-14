Planta İflas Koruma Başvurusunda Bulundu

GÜNCEL EKONOMİK SORUNLAR RESTORAN SEKTÖRÜNÜ ETKİLEDİ

Gündelik restoran sektörü, küresel ekonomik zorluklardan dolayı zor durumlar yaşamaya devam ediyor. Sağlıklı ve sebze ağırlıklı menüleriyle tanınan başarılı restoran zinciri Planta, ABD’de iflas koruma başvurusunda bulundu. Miami Beach merkezli CHG US Holdings, bünyesindeki 17 iştirakiyle beraber işlerini yeniden yapılandırmak amacıyla 11. Bölüm iflas koruması için 12 Mayıs’ta Delaware İflas Mahkemesi’ne başvurdu.

Şirket, başvurusunda 50.000 ila 100.000 dolar arasında varlıklarının bulunduğunu, 10 milyon ile 50 milyon dolar arasında da borç bildirdi. Planta, New York, Chicago ve Los Angeles gibi önemli şehirlerde toplam 18 restoran işletiyor. Son zamanlarda artan maliyetler, azalan tüketici harcamaları ve sektör genelindeki durgunluk, bu iflas durumunun ortaya çıkmasında önemli bir rol oynadı.

BORÇ AÇIKLARI VE YÜKSEK ALACAKLAR

Planta’nın en büyük teminatsız alacaklıları arasında, Los Angeles’ta bulunan 8461 Melrose Avenue adresinin sahibi 613.000 doları talep ediyor. Diğer alacaklılar arasında hukuk firması Saul Ewing Arstein & Lehr LLP 316.000 doları, mülk sahibi 13 W 27 Leasehold LLC 203.000 doları, Friedman Properties 180.000 doları ve Baldor Specialty Foods 176.000 dolarıyla öne çıkıyor.

ORTAK YÜRÜTME İHTİYACI

Başvuru belgeleri doğrultusunda, CHG US Holdings, 18 ayrı dava ile karşı karşıya ve bu davaların ortak şekilde yürütülmesini talep ediyor. Şirket, iflas süreci sonunda idari masrafların ödenmesinin ardında teminatsız alacaklılara ödeme yapılabileceğini vurguluyor.