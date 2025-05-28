Polen Alerjisi; Bitkilerin, Yabani Otların Ve Ağaçların

POLEN ALERJİSİ VE BELİRTİLERİ

Polen alerjisi, bitkiler, yabani otlar ve ağaçlar tarafından üretilen polenlere karşı bağışıklık sisteminin tepki vermesiyle oluşan ve hapşırma, burun tıkanıklığı, gözlerde kaşıntı ve sulanma gibi belirtilerle kendini gösteren bir alerji türü. Uzmanlar, alerjinin genetik bir hastalık olabileceğini ifade ediyor ve alerjik rinit, alerjik sinüzit ve astım gibi hastalıkların bir arada görülebileceğini belirtiyor. Ayrıca, genetik yatkınlık nedeniyle alerjilerin özellikle anne tarafından geçebileceğini kaydediyorlar.

ALERJİ DÖNEMİ VE ETKİLERİ

Polen alerjisinin, bahar aylarında özellikle mart ve nisan dönemlerinde daha sık yaşandığı gözlemleniyor. İklim değişikliği sebebiyle haziran ayında da kırkikindi yağmurlarının görülmesi, alerji belirtilerinin mart ve nisandan mayıs-hazirana kadar kaymasına yol açıyor. Kişinin alerjisinin kaynağı olan bitkinin poleni ne zaman ortaya çıkıyorsa, o dönemde alerji görülmesi mümkün. Ancak genel olarak ilkbahar ve yaz aylarında bu alerjinin belirtileri daha belirgin hale geliyor.

KORUNMA YÖNTEMLERİ VE TAVSİYELER

Polen alerjisinden korunmak için en etkili yöntem, polenlerin yoğun olduğu sabah saatlerinde dışarı çıkmaktan kaçınmak. Dışarıda olunması gereken durumlarda koruyucu güneş gözlükleri ve maskeler kullanmak faydalı olabilir. Ayrıca evlerin, özellikle sabah saatlerinde değil, öğle saatlerinde havalandırılması gerektiği belirtiliyor. Yatak odasında pelüş oyuncaklar, battaniyeler ve benzeri örtülerin bulundurulmaması da öneriliyor.

POLEN ALERJİSİNİN GRİPLE KARIŞMASI

Polen alerjisi, sıklıkla grip ile karıştırılabiliyor. Polen alerjisinde gözlerde sulanma, yanma, burun akıntısı gibi şikayetler, kulakta dolgunluk ve kaşıntı ön planda iken, enfeksiyon hastalıklarında sarı yeşil renkte balgam ve yoğun öksürük belirtileri daha yaygın. Kaşıntı, hapşırma ve kulak ile gözlerde yanma gibi belirtiler varsa, bu durum alerji olarak değerlendirilmelidir.