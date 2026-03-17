Polen Alerjisine Karşı Etkili Beş Önlem

Sıcaklıkların artışı ve çiçeklerin açması ile birlikte havada yayılmaya başlayan polenler, bağışıklık sistemi hassasiyetine sahip kişilere yoğun alerjik reaksiyonlar yaşatabiliyor. Nezle ile sıkça karıştırılan bu durum, tedavi edilmediğinde haftalarca sürebilmekte ve yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürmektedir. Ancak alınacak doğru tedbirlerle polenlerin etkisi azaltılabiliyor. İşte baharın keyfini çıkarmanıza engel olmadan polenlerden korunmanıza yardımcı olacak etkili ipuçları:

POLEN SAATLERİNİ TAKİP EDİN

Polen yoğunluğunun en fazla olduğu sabah saatlerinde (05:00 – 10:00 arası) dışarı çıkmamaya özen gösterin ve pencerelerinizi kapalı tutun. Bu saatler, polenle temasınızı minimize etmek için kritik öneme sahip.

DİŞARI GELİNCE ARININ

Eve girdiğiniz anda kıyafetlerinizi değiştirin ve mutlaka duş alın. Saçlarınıza yapışmış polenlerin yastığınıza ve diğer alanlara yayılmasını bu şekilde önleyebilirsiniz.

GÖZLERİNİZİ VE BURUNUNUZU KORUYUN

Dışarıya çıkarken güneş gözlüğü takarak polenlerin gözle temas riskini azaltabilirsiniz. Ayrıca, burun çevresine sürülen bariyer kremler de polenlerin girmesini zorlaştırabilir.

ÇAMAŞIRLARI İÇERİDE KURUTUN

Yıkadığınız giysileri dışarıda kurutmak, onları birer “polen mıknatısına” dönüştürebilir. Bu nedenle bahar aylarında iç mekan kurutma askılarını veya kurutma makinelerini kullanmanız önerilir.

ARAÇ VE EV FİLTRELERİNİ YENİLEYİN

Aracınızdaki polen filtresini ve evdeki klima filtrelerini yüksek verimli modellerle değiştirerek iç mekan hava kalitesini koruyabilirsiniz.

