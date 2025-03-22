Polis Barikatı Önünde Duygusal Evlilik Teklifi

İMAMOĞLU’NA YÖNELİK TEPKİLER SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı İmamoğlu’nun diplomasının iptali ve gözaltına alınmasıyla başlayan tepkiler, Çağlayan Adliyesi’ne getirildiği bugün de 4. gününde Saraçhane’de sürüyor. Yüzbinlerce kişi, yasak ve engellemelere rağmen İBB binasının bulunduğu Saraçhane’de toplandı.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Saraçhane’de konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel “Gezi’yi kriminalize eden, halen arkadaşlarımızı içerde tutanlar bu ülkeyi adım adım bu noktaya getirirken bu engeli ilk aşan İstanbul Üniversitesi oldu. Bugün bu meydan varsa İstanbul Üniversiteli gençler sayesinde var” dedi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Eylemde dikkat çekici anlar da yaşanmaya devam ediyor. Saraçhane’de bulunan Bozdoğan kemeri önündeki eylemler sırasında polis barikatı önünde duran bir kişi, elinde “Merak etme çocuğum, gelecekteki annen ve baban burada.” yazılı pankartla, sevgilisine evlenme teklif etti.