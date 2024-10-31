Polis Cinayetleri Arka Sokaklar’da İşleniyor

YENİ BÖLÜM POLİS CİNAYETLERİNİ KONU ALIYOR

Arka Sokaklar dizisi, bu defa polis cinayetleri ile ilgili bir hikaye sunuyor. Dizinin 1 Kasım Cuma akşamı yayınlanacak olan yeni bölümünde, polis memurlarına yönelik gerçekleştirilen saldırılara odaklanılacak. Arka Sokaklar, Türkiye’nin güncel sorunlarına ayna tutmaya devam ediyor. Bu bölüm, ülke güvenliğinde kritik bir rol üstlenen polislerin maruz kaldığı tehdit ve şiddeti ele alacak ve önemli bir mesaj verecek.

TANITIM FİLMİ YAYINLANDI

Arka Sokaklar’ın 688’inci bölümüne dair tanıtım filmleri izleyiciyle buluştu. Filmlerde, Hüsnü Çoban ve Mesut Komiser’in telsizlerine “Ateş altındayız, acil destek lazım!” anonsu geldiği görülüyor. Tanıtımda, polis cinayetlerine vurgu yapılıyor ve memurların yardımına koşan ekibin görüntüleri izleyiciye sunuluyor. Bu sahneler, polislere yönelik şiddete dikkat çekmeyi amaçlıyor.

EFSANE DİZİ YEDEK EKİBİYLE DÖNÜYOR

Türker İnanoğlu’nun yapımcılığını üstlendiği Arka Sokaklar, D Media aracılığıyla yayınlanıyor. Dizinin kadrosunda Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Oya Okar, Ozan Çobanoğlu, Ebru Cündübeyoğlu, Özlem Çınar ve Burak Satıbol gibi yetenekli oyuncular yer alıyor. Bu sezonun yönetmenliğini Baran Özçaylan üstleniyor ve dizi, izleyicilere etkileyici hikayeler sunmaya hazırlanıyor.

HER HAFTA KANAL D’DE

Arka Sokaklar, yeni bölümleri ile her Cuma akşamı Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşmaya devam ediyor. Dizi, Türkiye’nin çok konuşulan konularına değinerek toplumsal meseleleri gündeme getirmeyi sürdürüyor.