Polis Ekiplerine Silah Doğrultan Zanlı Yakalandı

BURSADA KADINA YÖNELİK ŞİDDET OLAYI

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen bir olayda, Dumlupınar OSB Mahallesi İstanbul Yolu Caddesi üzerindeki bir araçta kadına yönelik şiddet ihbarı sonrası polis ekipleri, Meryem Altaş’ın (34) kullandığı otomobili durdurdu. İddiaya göre, Altaş’ın aracında yolcu olarak bulunan B.İ’de (30) bir silah olduğu belirtilmişti.

ZANLI ATEŞ AÇTI

Polis ekipleri durumu kontrol altına almak için harekete geçtiğinde, arka koltukta oturan B.İ. otomobilden inerek sürücüye doğru silahla ateş etti. Silva yönünde polisi hedef alan şüpheli, ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Olayın ardından ağır yaralanan Meryem Altaş, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı ancak burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Yaralı durumdaki B.İ. de aynı hastaneden sonra Çekirge Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

SAVCILIKTAN SORUŞTURMA

Olayın hemen ardından, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. Ayrıca, zanlının daha önce 3 ayrı suçtan kaydının bulunduğu ve Meryem Altaş’a ateş etmekte kullandığı ruhsatsız silaha da el konulduğu öğrenildi.