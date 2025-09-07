Polis Gence Tükürüp Tokat Attı

OLAYIN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Fransa’da, bir polisin sokak ortasında bir gence tokat atması ve yüzüne tükürmesiyle ilgili bir soruşturma başladı. Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Milletvekili Aly Diouara, ABD merkezli X sosyal medya platformunda, polislerin bir genci kontrol altına aldığı anların görüntülerini paylaştı. Diouara, Paris Emniyet Müdürü Laurent Nunez’in hesabını etiketleyerek, “Mahallede bir aile annesi tarafından kayda alınan bu sahne, geçen hafta sonu Saint-Denis’de yaşandı. Burada bir ‘polisin’ nadir görülen bir şiddetle bir (Arap) gencin yüzüne tokat atıp ardından tükürdüğünü görüyoruz. Dayanılmaz.” ifadelerini kullandı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Görüntülerde, bir polisin sokak ortasında bir gence tokat atmasının ardından yüzüne tükürdüğü ve gencin memura herhangi bir tepki vermediği dikkat çekiyor. Fransız BFMTV kanalının haberine göre, Paris’in banliyösü Saint-Denis kentinde 28 Ağustos’ta gerçekleşen bu olayla ilgili Bobigny Savcılığı, “kamu yetkisine sahip kişi tarafından işlenen şiddet” sebebiyle bir soruşturma başlattı.