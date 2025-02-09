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Polis Memuru Cuma Şimşek Kazada Öldü

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KAZA SAAT 13:00 SIRALARINDA MEYDANA GELDİ

Kaza, Kumluca-Antalya kara yolunun Beşikçi Mahallesi civarında meydana geldi. Bu olay, saat 13.00 sularında yaşandı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli olan Cuma Şimşek, virajda motosikletinin kontrolünü kaybetti. 07 BYN 541 plakalı motosiklet devrildi ve yaklaşık 150 metre boyunca sürüklendi. Şimşek, bu süreçte bariyere çarptı ve olay sonucunda hayatını kaybetti.

KAZA YERİNE ACİL YARDIM EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Kaza sonrası çevrede bulunanlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Bu ihbar üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri kaza yerine sevk edildi. Kaza anında kaskını takılı olan Cuma Şimşek’in motosikleti, sürtünme nedeniyle alev aldı. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile motosikletteki yangın kontrol altına alındı. Cuma Şimşek’in cenazesi, gerekli işlemlerin ardından morga kaldırıldı.

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