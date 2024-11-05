Polis Memuru Daniyar, Eski Sevgilisini Öldürdü

OLAYIN GELİŞİMİ

3 Kasım’da saat 08.00 sularında, Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi’nde yer alan bir pastanede trajik bir olay meydana geldi. Polis memuru Muhammed Kürşad Daniyar, ayrıldığı sevgilisi Fahriye Asena Eskikanbur ile yeniden bir araya gelmek amacıyla çalıştığı iş yerine gitti. Ancak Eskikanbur, Daniyar’ın barışma teklifini kabul etmedi. Bu durum sinirlenen Daniyar, beylik tabancasını göstererek Eskikanbur’u tehdit etti.

TRAGİK SONUÇ

Yaşanan bu tehdit sonrasında Fahriye Asena Eskikanbur, çığlık atarak pastanenin bahçesine doğru kaçtı. Daniyar, peşinden giderek Eskikanbur’u başından vurdu ve genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın hemen ardından, Muhammed Kürşad Daniyar, aynı silahı kendi başına dayayıp tetiği çekti. Olay yerine gelen çevredekilerin ihbarıyla hem polis hem de sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANE SÜRECİ

Ağır yaralı durumda olan Daniyar, yapılan ilk müdahalenin ardından yakındaki bir özel hastaneye acil olarak kaldırıldı. Fahriye Asena Eskikanbur’un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi ve Küçükoba Mezarlığı’nda gözyaşları içinde defnedildi. Durumu kritik olan Muhammed Kürşad Daniyar, hastanede tedavi gördüğü süreçte maalesef bugün yaşamını yitirdi. Daniyar’ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.