“Polis Memuru Markette Vurularak Öldürüldü”

ÇİĞLİ’DE SİLAHLI SALDIRI: POLİS MEMURU HAYATINI KAYBETTİ

İzmir’in Çiğli ilçesinde bir markete düzenlenen silahlı saldırıda, istirahatte bulunan polis memuru vurularak hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saat 21.30 civarında İnönü Mahallesi 9501 Sokak’ta bulunan markette gerçekleşti. Ü.Ö.’nün sahibi olduğu markete, daha önce rahatsız ettiği belirtilen kalabalık bir grup geldi. Söz konusu grubun markete otomobillerle gittiği, grup içerisinden M.A. adlı kişinin market sahiplerine, arkadaşı ve müşterisinin adını vererek kendisine borçları olduğunu ve tahsil etmeye geldiklerini ilettiği öne sürüldü.

Yapılan tartışmaya markette bulunan polis memuru Mehmet Sıddık Temel (50) de dahil oldu. Market içerisinde tabanca ile 5 el ateş edildi. Bu esnada Mehmet Sıddık Temel, sırtına isabet eden mermilerle ağır yaralandı ve şüpheliler geldiği otomobillere kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Olayın duyulmasıyla birlikte, çevrede bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

POLİS MEMURU HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalar başlattı. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan 3 çocuk babası polis memuru Mehmet Sıddık Temel’in hastaneye kaldırılmasının ardından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiğini belirledi. Temel’in cenazesi, detaylı incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

OLAY ANINA AİT GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca, olay anının güvenlik kamerası görüntüleri de gün yüzüne çıktı. Söz konusu görüntülerde, marketin dışından içeriye doğru tabanca ile ateş edilme anları, silah seslerini duyan ve sokak üzerindeki bir kadının kaçışı ve ardından şüphelilerin otomobillere binerek kaçışları kaydedildi.

POLİS 7 ŞÜPHELİYİ YAKALADI

Olay sonrası geniş çaplı bir çalışma yürüten polis, çevredeki güvenlik kameraları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda harekete geçti. Yapılan incelemelerde, olay yerinden kaçan şüphelilerin kullandıkları otomobillerle Bayraklı ilçesindeki bir oto galeriye geçtiği ve araçları galeriye bırakarak kaçtıkları tespit edildi. Şehir kameraları ve çeşitli güvenlik kameralarındaki incelemeler sonucunda, olaya karıştığı belirlenen 7 şahıs yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı değerlendirilen bir tabanca da ele geçirildi. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.