Polis Merkezine Saldırıda Gözaltı 9!

SALDIRI HAKKINDAKİ GELİŞMELER

Bornova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’ne 16 yaşındaki E.B. pompalı tüfekle ateş açıyor. Bu saldırıda iki polis hayatını kaybediyor. Ayrıca, biri ağır olmak üzere iki polis yaralanıyor. E.B. ise yaralı şekilde yakalanıyor. Olayla ilgili olarak yayın yasağı getiriliyor ve soruşturma için iki başsavcı vekili ile birlikte altı savcı görevlendiriliyor. İzmir başsavcılığı, saldırgan dahil beş kişinin gözaltında olduğunu açıklıyor. Gözaltındakilerden dördünün E.B.’nin annesi, babası ve iki arkadaşı olduğu biliniyor.

GÖZALTI SAYISI ARTIYOR

Soruşturmada faille bağlantılı olduğu düşünülen İstanbul’daki İran uyruklu 32 yaşındaki K.N. da gözaltına alınıyor. İHA’ya göre, olayla bağlantılı olarak Ankara’da iki, Şanlıurfa’da ise bir kişi daha gözaltına alınıyor. Böylelikle toplam gözaltı sayısı dokuza ulaşıyor.

