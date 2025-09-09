Polis, Sandalye İle Saldırıya Uğradı

Olay, geçen gece Muhsin Çelebi Mahallesi 600 Sokak’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 23 yaşındaki Mustafa A. ve 46 yaşındaki babası Ali A., aynı sokakta ikamet ettikleri ve önceden aralarında husumet bulunan 48 yaşındaki Tuncer Ç. ile 22 yaşındaki oğlu Mustafa Samet Ç. arasında bir laf atma meselesi yüzünden tartışma başladı. Tartışma hızla büyüyerek sokak ortasında kavgaya dönüştü. Kavga seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan bekçi ve polis ekipleri, kavgayı ayırmak için müdahale etti.

KAVGA YEKTİ MÜDAHALESİ

Tuncer Ç. ve oğlu Mustafa Samet Ç., polislerin müdahalesiyle durdurulurken, Ali A. ve oğlu Mustafa A., husumetlilerini bırakıp polis memurlarına saldırmaya başladı. Mustafa A., elindeki sandalye ile bir polis memurunun koluna vurup yaraladı. Babası Ali A. ise elindeki bıçakla önce çevredeki vatandaşlara, ardından da polis memurlarına saldırdı. O anlar, İhlas Haber Ajansı’nın kameralarına yansıdı. Polis ve bekçilerin biber gazı ile müdahale ettiği olayda, elindeki bıçağı bırakmayan Ali A., İHA muhabirinin üzerine de koşarak bıçakla saldırdı. Gözü dönmüş baba, bir ara elindeki bıçağı polislerin üzerine fırlattı. Bu sırada babasının yanına gelen Mustafa A., polis memurlarına “Babama vurursan sana düşmanlık güderim, seni bulurum” şeklinde tehdit etti.

POLİSE SALDIRILAR DEVAM ETTİ

Elindeki bıçakla yere düşen baba Ali A., bıçağı bırakmamakta direndi ve polis memurlarına bıçak sallamaya devam etti. Polis memurları ve bekçiler, biber gazı sıkarak şahısları etkisiz hale getirmeye çalıştı. Ancak direnmeye devam eden baba ve oğlu, bıçak ve tekmelerle ekiplere saldırmaya devam etti. Babasına biber gazı sıkıldığı sırada Mustafa A. da yanına gelerek polis memurlarına tekme atarak saldırı gerçekleştirdi. Biber gazı ile etkisiz hale getirilen baba ve oğul, kelepçelenerek kontrol altına alındı. Kolundan sandalye ile vurulup tekme ve yumrukla bacağından yaralanan iki polis memuruna, meslektaşları tarafından ilk müdahale yapıldı.

Etkisiz hale getirilen baba ve oğlu, olay yerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polisler ise ekip otolarıyla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı, sandalyeyle yaralanan polis memurunun kolu alçıya alındı. Olayla ilgili olarak, baba ve oğlu Mustafa A. ve Ali A. ile birlikte karşı taraflardan Mustafa Samet Ç. (22), Y.Ç. (16), M.A.K. (17), B.Ş. (17) ve Tuncer Ç. (48) olmak üzere toplamda 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 7 kişiden 5’i alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ancak, baba ve oğlu, Aksaray Adliyesine sevk edilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha sonra ek gözaltı kararıyla tekrar adli mercilere sevk edilen baba ve oğul, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.