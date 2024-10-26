“Polise Silah Çeken Kişi Gözaltında”

GÜVEN TİMLERİNE SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğüne bağlı B Bölge Güven Timleri, geçen yıl Ekim ayında yaptıkları bir durdurma işlemi sırasında aranması olan bir kişiyi gözaltına aldı. Şüpheli, emniyete götürüldüğü sırada, bir kişi polis ekiplerine “hayırdır, siz kimsiniz?” diyerek karşısına çıktı. Güven timlerinin kendilerinin polis olduğunu açıklamasına rağmen, tartışma devam etti ve bu kişi, “polis olsanız ne olur ulan? siz kimsiniz, kendinizi ne zannediyorsunuz, bu adama kelepçe takıyorsunuz” ifadeleriyle yanıt verdi.

SİLAHLA SALDIRAN ŞÜPHELİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bu durum üzerine polis ekipleri, saldırganı uzaklaştırmaya çalıştı. Fakat şüpheli aniden sırtını dönüp, silahını polislere doğrultarak tehditte bulundu. Tetiğe basmak üzereyken, güven timleri hızlı bir müdahale ile saldırganı etkisiz hale getirdi. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, ruhsatsız tabancası da ele geçirildi. Kimliği Osman T. (31) olarak belirlenen şüpheli, daha sonra emniyete götürüldü. Polis, Osman T.’nin Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi’ndeki adresinde arama yapmak için hazırlıklarına başladı.