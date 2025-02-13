Polisten Kaçan Sürücüye 63 Bin Lira Ceza

OTOMOBİL KAÇIŞI VE KAZA

Cumhuriyet Meydanı’nda, dün saat 18.00 civarında A.Y. isimli sürücü, 15 NR 403 plakalı otomobiliyle polisin dur ihtarına uymuyor. Polisin yaklaşık 10 kilometre süren takibinin ardından, A.Y. kaçarken ara sokaklarda park halinde bulunan 4 otomobile ve bir polis ekip aracına çarpıyor.

KONTROLDEN ÇIKAN ARAÇ REFAĞI GEÇİYOR

Burdur-Ankara yolu Organize Sanayi Bölgesi kavşağı yakınlarında sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje giriyor. Otomobilden inerek kaçan A.Y., ekipler tarafından arazide yakalanıyor. Araçtan duman yükselmesi üzerine çağrılan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürüyor.

Çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan A.Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülüyor. Otomobili, otoparka çekilirken, sürücüye 63 bin lira idari para cezası uygulanıyor. Bu durum, trafikteki güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.