Polonya’da F-16 Düşüşü Gerçekleşti

POLONYA’DA FECİ KAZA

Polonya’da trajik bir olay yaşandı. Hava Kuvvetleri’nin gösteri ekibi Tiger Demo’ya ait bir F16 savaş uçağı, hazırlıklarla ilgili bir prova sırasında yere düştü. Uçak yere çakıldığı anda alev topuna dönüşerek, pilotun hayatını kaybetmesine yol açtı.

KAZA ANLARI KAMERADA

Radom Havalimanı’ndaki pist, uçağın düşmesiyle birlikte kullanılamaz hale geldi. Kazanın saniye saniye kaydedildiği videolar, çevrede bulunan kişiler tarafından belgeledi. Hükümet Sözcüsü Adam Szlapka, pilotun kazada hayatını kaybettiğini doğruladı ve Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz’ın olay yerine hareket ettiğini ifade etti. Polonya basınında yer alan haberlere göre, kaza sebebiyle bu hafta sonu gerçekleşecek olan Radom Uluslararası Hava Gösterisi iptal edildi.

KAZANIN NEDENİ BİLİNMİYOR

Kaza ile ilgili olarak nedenlerin henüz netlik kazanmadığı bildirildi. 2007 yılında Radom Uluslararası Hava Gösterisi sırasında meydana gelen bir başka kazada ise iki pilot hayatını kaybetmişti.