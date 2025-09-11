Polonya, Sınırda 40 Bin Asker Olacak

POLONYA’NNIN TATBİKATA HAZIRLIĞI

Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Cezary Tomczyk, Polsat News televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkesinin Zapad-2025 tatbikatı için uzun bir süredir hazırlık yaptığını ve ordunun 30 binden fazla askerin katılımıyla tatbikatlar gerçekleştirdiğini aktardı.

NATO ASKERLERİNİN GEREKEN ÖNEMİ

Tomczyk, Zapad-2025’e etkili bir yanıt verebilmek için Polonya ve NATO askerlerine ihtiyaç duyulduğunu belirtti. “Unutmayalım ki Ukrayna’daki savaş burada başladı. Bu nedenle Polonya ordusu buna hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde sınırda yaklaşık 40 bin askerimiz olacak.” şeklinde konuşan Tomczyk, Rus insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını ihlal etmesinin Zapad-2025 tatbikatıyla bağlantılı olduğunu vurguladı.

Polonya, Rusya ve Belarus’un ortaklaşa gerçekleştireceği Zapad-2025 askeri tatbikatı nedeniyle demir yolu geçişleri de dahil olmak üzere Belarus ile olan sınırını, gece yarısından itibaren ikinci bir duyuruya kadar kapatma kararı aldı. Rusya ve Belarus Silahlı Kuvvetlerinin ortak stratejik askeri tatbikatı Zapad-2025, yarın başlayacak ve 16 Eylül’e kadar sürecek.