Polonya, Sınırda 40 Bin Asker Olacak

POLONYA’NIN TATBİKAT HAZIRLIĞI

Polonya Savunma Bakan Yardımcısı Cezary Tomczyk, Polsat News televizyonuna verdiği röportajda, ülkesinin Zapad-2025 tatbikatına uzun süredir hazırlandığını açıkladı. Tomczyk, ordunun 30 binden fazla askerle tatbikatlar gerçekleştirdiğini belirtti.

NATO ASKERLERİNE GEREKEN BİR KONU

Tomczyk, Zapad-2025 tatbikatına uygun bir yanıt verebilmek için Polonya ve NATO askerlerine gereken bir konu olduğunu ifade etti. “Unutmayalım ki Ukrayna’daki savaş burada başladı. Bu nedenle Polonya ordusu buna hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde sınırda yaklaşık 40 bin askerimiz olacak.” dedi. Ayrıca, Rus insansız hava araçlarının Polonya hava sahasını ihlal etmesinin Zapad-2025 tatbikatıyla bağlantılı olduğunun altını çizdi.

SINIR KAPATMA KARARI

Polonya, Rusya ve Belarus’un ortaklaşa gerçekleştireceği Zapad-2025 askeri tatbikatı sebebiyle demir yolu geçişleri de dahil olmak üzere Belarus ile olan sınırını bu gece yarısından itibaren ikinci bir duyuruya kadar kapatacağını duyurdu. Rusya ve Belarus Silahlı Kuvvetlerinin ortak stratejik askeri tatbikatı yarın başlayacak ve 16 Eylül’e kadar sürecek.