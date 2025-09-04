Porsche, Boxster ve Cayman’ı durduruyor

Alman otomotiv devi Porsche, dikkat çeken bir karar ile gündeme geldi. Lüks spor araç üretimi ile otomotiv sektöründe önemli bir yere sahip olan Porsche, spor araba tutkunları için hayranlık uyandıran modellerinin üretimini durdurma kararı aldı. Spor araba segmentinde kritik bir yere sahip olan Boxster ve Cayman modellerinin üretimini durdurma kararı alan otomotiv devinin kararı, sektörde büyük yankı uyandırdı. Bu içten yanmalı motora sahip efsane modellerin üretiminin durdurulmasının nedeni ise elektrikli dönüşüm olarak açıklanıyor.

ÜRETİM SÜRECİ SONLANIYOR

Son yıllarda artan elektrikli araç kullanımı sebebiyle otomotiv devleri elektrikli dönüşüme yönelirken Porsche de buna kayıtsız kalamayıp içten yanmalı motora sahip popüler spor modellerinin siparişe kapatıldığını duyurdu. Porsche’nin yaptığı resmi açıklamada üretimin tam olarak ne zaman biteceği netleşmemiş olsa da, kulislere göre mevcut siparişlerin 2026’ya kadar teslim edileceği konuşuluyor. Uzmanlar, son üretilen benzinli 718 Boxster ve Cayman modellerinin ileride koleksiyon değeri taşıyacağına dikkat çekiyor. Avrupa Birliği’nin yeni siber güvenlik regülasyonlarına uyum sağlanamaması nedeniyle 2024 yılı başında bu modellerin Avrupa’daki satışları da sona ermişti. Küresel karar ile artık dünya genelinde de bu iki modelin sayfası kapanmış oldu.

ELEKTRİKLİ VERSİYONLAR GELİYOR

Porsche, otomotiv dünyasının ikonik isimleri olan Boxster ve Cayman’ı tarihe gömmek yerine, elektrikli geleceğe taşımayı planlıyor. Marka, her iki modelin tamamen elektrikli versiyonları için kapsamlı test sürüşlerine çoktan başladı. Yeni nesil Boxster ve Cayman’ın, tek motorlu arkadan itişli ve çift motorlu dört çeker seçenekleriyle 2026 yılında otomobil severlerle bir araya gelmesi bekleniyor. Bu şekilde Porsche, klasik modellerini modern teknolojilerle yeniden yorumlayarak elektrikli çağın iddialı aktörleri arasına katmayı hedefliyor.