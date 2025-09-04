Porsche’den Üretim Durdurma Kararı!

ALMAN OTOMOBİL DEVİ PORSCHE’DEN ŞAŞIRTAN KARAR

Alman otomotiv devi Porsche, dikkat çeken bir karar ile gündeme geliyor. Lüks spor araba üretimleriyle öne çıkan Porsche, spor otomobil tutkunları için dikkat çekici olan bazı modellerin üretimini durdurma kararı aldı. Spor araba segmentinin önemli isimlerinden olan Boxster ve Cayman modelleri için alınan bu karar, otomotiv dünyasında büyük yankı uyandırıyor. İçten yanmalı motora sahip olan bu iki efsane modelin üretiminin durdurulmasının arkasındaki sebep, elektrikli dönüşüm olarak gösteriliyor.

İÇTEN YANMALI MOTORLU MODELLER ARTIK YOK

Son yıllarda artan elektrikli araç kullanımı ile otomotiv firmaları elektrikli dönüşüme yönelirken, Porsche de içten yanmalı motora sahip popüler modelleri için siparişe kapandı. Porsche’nin yaptığı resmi açıklamada, üretimin ne zaman biteceği kesin olarak belirtilmese de mevcut siparişlerin 2026’ya kadar teslim edilmesi bekleniyor. Uzmanlara göre, son üretilen benzinli 718 Boxster ve Cayman modellerinin ileride koleksiyon değeri taşıması muhtemel. Ayrıca, Avrupa Birliği’nin yeni siber güvenlik düzenlemelerine uyum sağlanamaması nedeni ile 2024 başında bu modellerin Avrupa’daki satışları sona erdi. Küresel bir karar ile bu iki modelin üretimi artık dünyada da sonlandı.

YENİLENEN ELEKTRİKLİ MODELLER YOLDA

Porsche, Boxster ve Cayman modellerini tarihin tozlu raflarına kaldırmak yerine elektrikli geleceğe taşımayı hedefliyor. Marka, her iki modelin elektrikli versiyonları için kapsamlı test sürüşlerine başladı. Yeni nesil Boxster ve Cayman’ın, tek motorlu arkadan itişli ve çift motorlu dört çeker seçenekleri ile 2026 yılında otomobil severlerle buluşması öngörülüyor. Böylece Porsche, geleneksel modellerini modern teknolojilerle yeniden yorumlayarak elektrikli çağın iddialı oyuncularından biri olmayı planlıyor.