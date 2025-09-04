Porsche’den Üretim Durdurması: Boxster Ve Cayman

Alman otomobil devi Porsche, önemli bir karar alarak gündeme geldi. Lüks spor otomobil üretimiyle sektördeki yerini koruyan Porsche, spor araba tutkunlarının beğenisini kazanan modellerinin üretimini durdurma kararı aldı. Özellikle spor otomobil segmentinde dikkat çeken Boxster ve Cayman modellerinin üretiminden vazgeçen Porsche’nin bu kararı, otomotiv dünyasında geniş yankılar uyandırdı. İçten yanmalı motora sahip bu efsane modellerin üretiminin durdurulma nedeni ise elektrikli dönüşüm olarak açıklandı.

ÜRETİM SÜRECİ SONLANIYOR

Son yıllarda artan elektrikli araç kullanımı, otomotiv firmalarını elektrikli dönüşüme itiyor. Porsche de bu trende kayıtsız kalmadı ve içten yanmalı motora sahip olan bu iki popüler spor modelinin sipariş alımını durdurdu. Porsche’nin yaptığı açıklamada, üretimin ne zaman tamamen biteceği kesinleşmemişken, mevcut siparişlerin 2026’ya kadar teslim edileceği kulislerde konuşuluyor. Uzmanlar, son üretilen benzinli 718 Boxster ve Cayman’nın ileride koleksiyon değeri taşıyacağını belirtiyor. Avrupa Birliği’nin yeni siber güvenlik regülasyonlarına uyum sağlayamaması nedeniyle 2024 başında bu modellerin Avrupa’daki satışları sona ermişti. Küresel çapta alınan bu kararla birlikte, dünya genelinde de iki modelin üretiminin durduğu kaydedildi.

YENİDEN ELEKTRİKLİ OLARAK ÜRETİLECEK

Porsche, Boxster ve Cayman gibi ikonik modelleri tarihe gömmek yerine elektrikli bir geleceğe taşımayı planlıyor. Marka, her iki modelin de tamamen elektrikli versiyonları için kapsamlı test sürüşlerine başladı. Yeni nesil Boxster ve Cayman’ın, tek motorlu arkadan itişli ve çift motorlu dört çeker seçenekleriyle 2026 yılında otomobil tutkunlarıyla buluşması bekleniyor. Bu adımla Porsche, klasik modellerini modern teknolojilerle yeniden yorumlayarak elektrikli çağda iddialı bir oyuncu olmayı hedefliyor.