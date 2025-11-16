Portekiz Ermenistan Maçında Tarihi Fark Yakaladı

portekiz-ermenistan-macinda-tarihi-fark-yakaladi

Portekiz, Ermenistan’ı F Grubu’nda Farklı Geçti

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri F Grubu 6. maçında Portekiz, Ermenistan ile karşı karşıya geldi. Dragao Stadyumu’nda gerçekleşen karşılaşmayı ev sahibi ekip 9-1’lik sonuçla kazandı. Portekiz’in gollerinin sahibi Bruno Fernandes, 45+3, 52 ve 72. dakikalarda fileleri shook. Ayrıca 7. dakikada Veiga, 28. dakikada Gonçalo Ramos, 30, 41 ve 81. dakikalarda Joao Neves ile 90+2. dakikada Conceicao da skora katkı sağladı. Ermenistan’ın tek golü ise 18. dakikada Spertsyan’dan geldi.

Portekiz, elde ettiği bu galibiyetle puanını 13’e çıkararak grubu lider tamamladı ve Dünya Kupası’na doğrudan katılma hakkı elde etti. Diğer yandan, Ermenistan ise grubu sadece 3 puanla tamamladı.

