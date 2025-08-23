Powell: Değişen Risk Dengesine Dikkat Ediyoruz

POWELL’DAN EKONOMİ POLİTİKASI AÇIKLAMALARI

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Wyoming’de Kansas City Fed tarafından düzenlenen Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’ndaki konuşmasında para politikasına dair bazı değerlendirmelerde bulundu. Powell, “Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir” dedi. “Politikaların ekonomi üzerindeki kalıcı etkilerinin ne olacağı konusunda belirsizlik var” ifadelerini kullandı.

EKONOMİK GÖSTERGELERİN DURUMU

Powell, ABD ekonomisinin yıl boyunca ekonomik politikalardaki kapsamlı değişiklikler karşısında direnç gösterdiğini belirtti. İş gücü piyasasının maksimum istihdam seviyelerine yakın olduğunu ve enflasyonun Covid-19 salgını sonrası zirvelerinden önemli ölçüde düştüğünü vurguladı. Bunun yanı sıra, bu yıl ekonominin yeni zorluklarla karşılaştığına dikkat çekti. Powell, “Tarifelerin küresel ticaret sistemini yeniden şekillendirdiği, daha sıkı göç politikasının iş gücü büyümesinde ani bir yavaşlama yarattığı” bilgilerini aktardı. Ayrıca, uzun vadede vergi, harcama ve düzenleyici alandaki değişimlerin ekonomik büyüme ve verimlilik üzerinde önemli etkiler yaratabileceğini ifade etti.

İŞ GÜCÜ PİYASASINDAKİ DENGELER

Powell, iş gücü piyasasının genel anlamda dengede görünmesine karşın bunun hem iş gücü arzında hem de talebinde belirgin bir yavaşlamadan kaynaklanan “ilginç bir denge” olduğunu belirtti. “Bu olağan dışı durum, istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığını gösteriyor” diyen Powell, bu risklerin gerçekleştiği takdirde işten çıkarmalarda ve işsizlikte artış olabileceğini vurguladı. Yılın ilk yarısında ülke ekonomisinin büyümesinin önemli ölçüde yavaşladığına, bu yavaşlamanın büyük ölçüde tüketici harcamalarındaki düşüşü yansıttığına dikkat çekti.

ENFLASYON VE TARİFELERİN ETKİLERİ

Enflasyon konusunda Powell, yüksek tarifelerin bazı mal kategorilerindeki fiyatları artırmaya başladığının altını çizdi ve “Tarifelerin tüketici fiyatları üzerindeki etkileri artık net bir şekilde görülüyor” ifadesini kullandı. Bu etkilerin önümüzdeki aylarda birikim göstermesini beklediklerini, ancak zamanlama ve miktar hususlarında yüksek belirsizlik olduğunu ekledi. Fed Başkanı, “Bu fiyat artışlarının devam eden bir enflasyon sorunu riskini önemli ölçüde artırıp artırmayacağını” vurguladı. Ayrıca, tarife artışlarının tedarik zincirleri ve dağıtım ağlarına yansımasının zaman alacağını belirtti ve bu durumun, potansiyel olarak uyum sürecini uzatacağını söyledi.

Son olarak, Powell, “Ne olursa olsun, fiyat seviyesindeki tek seferlik bir artışın sürekli bir enflasyon sorunu haline gelmesine izin vermeyeceğiz” ifadesiyle meselenin ciddiyetine dikkat çekti. Kısa vadede enflasyon risklerinin yukarı yönlü, istihdam risklerinin ise aşağı yönlü olduğunu belirterek, bunun zorlu bir durum yarattığını ifade etti. Powell, para politikasının önceden belirlenmiş bir rotada olmadığını yineleyerek, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin kararlarını yalnızca verileri ve bunların ekonomik görünüm ile risk dengesi üzerindeki etkilerini değerlendirerek alacaklarını vurguladı.