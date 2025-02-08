Poyraz Tekirdağ’da Deniz Ulaşımını Engelliyor!

ŞİDDETLİ POYRAZ ETKİSİYLE SAHİLLER KIZILA BOYANDI

Marmara Denizi’nin Tekirdağ kıyılarında etkili olan şiddetli poyraz, deniz dibindeki kızıl yosunları kıyıya sürükleyerek sahillerin rengini değiştirdi. Şiddetli rüzgâr nedeniyle dalgaların taşıdığı yosunlar, ilginç görüntüler oluştururken fırtına deniz trafiğinde de olumsuz etkilere neden oldu. Uluslararası yük taşımacılığı gerçekleştiren büyük gemiler, Tekirdağ açıklarında demirlemek zorunda kaldı, balıkçı tekneleri ise limana sığınmaya yöneldi.

FIRTINA UYARISI VE DİKKAT ÇAĞRISI

Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın etkisinin bir süre daha devam edeceğine dikkat çekerek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Bu durum, özellikle deniz trafiği ve kıyı bölgesinde yaşayanlar için gereken bir konu olarak öne çıkıyor.